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Vinteo представила решение для мониторинга системы ВКС

Российский разработчик программного обеспечения и оконечных устройств видеоконференцсвязи (ВКС) Vinteo добавил в линейку сервисных инструментов решение для мониторинга системы ВКС, которое позволяет эффективно управлять инфраструктурой видеокоммуникаций организации. Об этом CNews сообщили представители Vinteo.

Vinteo Monitor – решение для автоматизированного сбора, отображения и хранения параметров системы ВКС, анализа и уведомления о достижении критичных значений в режиме реального времени. В качестве анализируемых выступают технические параметры сервера ВКС Vinteo и конференций, а также метрики участников конференций.

Решение работает по принципу передачи параметров ВКС-серверов заказчика на ресурсы Vinteo по протоколу HTTPS. Компоненты Vinteo Monitor включают круглосуточный доступ к кастомизированному веб-порталу и отображение на нем отслеживаемых значений в режиме реального времени, автоматизированный сбор параметров системы ВКС с необходимой периодичностью¸ аналитику параметров мониторинга с применением базы нормативных значений Vinteo, уведомления о достижении критичных показателей, опцию хранения данных.

Решение позволяет оперативно отслеживать технические показатели работы системы ВКС, мониторить индивидуально выбранные параметры и хранить данные об исторических значениях параметров системы, принимать эксплуатационные решения на основе статистики, устанавливать причины аварий и нештатных ситуаций, предотвращая появление новых инцидентов.

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Бизнес

Vinteo Monitor – прикладной инструмент сервисных программ Vinteo, регулярно совершенствуется и дополняется новыми метриками на базе практического опыта, который получают специалисты технической поддержки компании.

Портфолио сервисов Vinteo состоит из трех программ – техническая поддержка инсталлированной системы ВКС и помощь в решении нештатных ситуаций Vin Support, профессиональное сопровождение процесса эксплуатации продуктов Vin Advanced и поддержка процесса внедрения ВКС-систем Vin Pro.

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