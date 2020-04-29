Профессиональная видеоконференцсвязь Vinteo Server стала на три месяца бесплатной

«Винтео», разработчик массового решения видеоконференцсвязи на классической SIP/H.323-архитектуре, предоставляет в поддержку бизнеса, образовательных и медицинских учреждений возможность любой организации воспользоваться локальной версией своего продукта бесплатно до конца августа 2020 г.

Количество подключений при этом ограничивается лишь вычислительными ресурсами серверного оборудования клиента.

Если необходимо организовать удалённую работу сотрудников или обеспечить высококачественную видеосвязь с партнёрами и клиентами, можно воспользоваться профессиональной системой ВКС Vinteo.

Сервер видеоконференцсвязи Vinteo Server включен в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных приказом Минкомсвязи России № 165 от 18.04.2016г. за №142.