Vinteo выпустил мобильное приложение для ВКС

Российский разработчик решений видеоконференцсвязи (ВКС) класса telepresence Vinteo расширил экосистему своих продуктов мобильным приложением для подключения пользователей к видеоконференциям со смартфонов и планшетов. Приложение сохраняет все широкие возможности MCU-серверов Vinteo, отличается нативной работой в мобильных операционных системах, корректным взаимодействием с пользовательскими устройствами и встроенным функционалом синхронных переводов. Vinteo Mobile доступно для скачивания в AppStore, Google Play Market, Huawei AppGallery и отечественном маркетплейсе RuStore.

Основные пользователи Vinteo Mobile – действующие заказчики Vinteo, уже работающие с ВКС-решениями компании (сотрудники государственных ведомств, коммерческих организаций, медицинских центров, образовательных учреждений и пр.). Приложение распространяется бесплатно, подключение к видеоконференциям возможно сразу после установки, с минимальными изначальными настройками.

Vinteo Mobile – полнофункциональный мобильный клиент, устанавливается на смартфоны и планшеты под управлением операционных систем Android и iOS, обеспечивает подключение к сеансам видеосвязи по протоколу WebRTC, осуществление видеозвонков различного типа («точка-точка» и в конференц-комнаты на сервере ВКС), демонстрацию контента, а также поддерживает технологию раздельных аудиоканалов для общения на нескольких языках и синхронных переводов в видеоконференциях.

Vinteo Mobile глубоко встроено в мобильные операционные системы и использует нативные функции, предусмотренные их разработчиками – уведомления, списки вызовов и пр. Приложение предусматривает несколько вариантов подключения к конференциям (с авторизацией на сервере или анонимно по номеру конференции или гиперссылке), в нем есть удобная адресная книга с возможностями объединения контактов в группы и синхронизацией всех данных с другими устройствами, история звонков для быстрого подключения к конференциям и пр. Для минимизации потерь при работе на нестабильных каналах связи в Vinteo Mobile применяется специальный протокол коррекции ошибок Forward Error Correction (FEC). Для защиты от утечек информации используется встроенное в технологию шифрование.

Как и все разработки компании, Vinteo Mobile – прямая альтернатива аналогичным продуктам иностранных ВКС-вендоров в технологическом сегменте telepresence (Cisco, Poly, Lifesize, Avaya и др.). Приложение может взаимодействовать с программными клиентами и серверами различных производителей для осуществления входящих и исходящих вызовов по протоколам SIP, H.323 и WebRTC.

В Vinteo Mobile нет ограничений по возможности отображения на экране смартфона или планшета участников конференции – их количество определяется только возможностями сервера ВКС. На сегодняшний день программный сервер ВКС Vinteo позволяет отображать 256 участников на одном экране конференции.

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«Мобильное приложение – логичное дополнение продуктового портфеля компании, поддерживающее тренд доступности видеосвязи в любом месте и с любого устройства. Vinteo Mobile позволяет комфортно подключаться к видеоконференциям со смартфонов и планшетов, сохраняя при этом все качественные и функциональные преимущества решений ВКС профессионального класса telepresence, построенных на классической архитектуре микширования видеопотоков с использованием серверов MCU. На сегодняшний день формирование основного функционального наполнения Vinteo Mobile завершено, дальше мы будем заниматься более глубокой проработкой взаимодействия ПО с различной периферией и реализовывать дополнительные возможности приложения на базе запросов пользователей, в том числе работу на отечественной мобильной ОС», – сказал заместитель директора и соучредитель компании Vinteo Дмитрий Серый.

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Vinteo более 10 лет создает продукты профессиональной видеоконференцсвязи класса telepresence, работающие на базе международных стандартов ITU-T и протоколов H.323 и SIP. Линейка решений Vinteo включает программный сервер MCU (Multipoint Control Unit) на ОС Linux различных версий, программный клиент Vinteo Desktop и аппаратные терминалы Vinteo ST/T.