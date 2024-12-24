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Росатом Гринатом Atom Space


Atom Space – это приложение, разработанное специально для коммуникации сотрудников внутри отрасли, а также для общения с партнерами и контрагентами в контуре Госкорпорации «Росатом. На платформе доступны классические функции корпоративного мессенджера: чаты и каналы, треды, звонки, аудио и видеоконференции, трансляции.


24.12.2024 Коммуникационное ПО в 2025 году: от мессенджеров к супераппам 1
30.11.2024 Как супераппы изменили рабочее взаимодействие в бизнесе и в чем секрет популярности корпоративных супераппов 2
31.10.2024 Топ-40 игроков в сфере HR Tech 2023 заработали ₽22,5 млрд 1
26.09.2024 Сеть «Росатома»: как строилась одна из первых CDN для внутрикорпоративного вещания 1
27.04.2024 От ретроофиса к единому приложению для сотрудника: eXpress на конференции CNews «Современный цифровой офис» 1
12.12.2023 Разработчик «Моего офиса» получит 1,85 миллиарда на допиливание систем для «Росатома» 1
22.11.2023 «Росатом»: Работаем вместе с вендорами до самого глубокого слоя разработчиков 1
25.09.2023 Вышла новая версия российского супераппа для сотрудников: ВКС на 120+ участников и 4-й уровень доверия ФСТЭК 1
31.05.2023 Андрей Врацкий -

Андрей Врацкий, eXpress – как построить корпоративный суперапп

 1
25.05.2023 «Росатом» внедрил первое мобильное рабочее место сотрудника 1
10.03.2023 «Росатом» переходит с решений Polycom и Cisco на российское ПО 1
20.12.2022 «Росатом» строит защищенную систему видеосвязи для секретного общения избранных 1
09.12.2022 Представлено приложение Atom Space, разработанное на базе платформы корпоративных коммуникаций eXpress 1
28.04.2022 Выручка ИТ-интегратора, переводящего «Росатом» на российское ПО, рванула вверх 1
30.11.2021 Премию CNEWS AWARDS 2021 получили 14 проектов 1
27.07.2021 Росатом развивает собственную импортозамещенную платформу унифицированных коммуникаций 1
21.06.2021 Почему проблемы и кризисы становятся движущей силой цифровизации 1

Публикаций - 17, упоминаний - 18

Росатом и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 7
Telegram Group 1983 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 4
SAP SE 5277 4
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 24 4
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 3
8213 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
Google LLC 11775 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 2
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 2
МТС Линк - Vinteo - Винтео 83 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 2
Газинформсервис - ГИС 272 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 2
Ростелеком 9701 2
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 69 2
Microsoft Corporation 24625 1
Cisco Systems 5114 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
МегаФон 8805 1
UIPath 101 1
VideoMost - ВидеоМост 274 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 1
TrueConf - ТруКонф 397 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
ОТР ГК - ОТР 2000 214 1
Salesforce.com 427 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 411 1
Цифра ГК 2426 1
SILA Union - СИЛА Юнион 20 1
Neutronix - Нейтроникс 8 1
Oracle Corporation 6688 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 402 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 1
ESG - Enterprise Strategy Group 239 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 1
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 1
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 72 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 3
Лента - Сеть розничной торговли 2080 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 2
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
Ак Барс Банк 272 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 1
Транснефть 299 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
Гознак ППФ - Пермская печатная фабрика 21 1
Росатом - ФЭО ФГУП - Федеральный экологический оператор - РосРАО - СевРАО - ДальРАО - МосРадон - Кирово-Чепецкий химкомбинат им. Б. П. Константинова - Радон 10 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Судебная власть - Judicial power 2310 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
МИК - Московский инновационный кластер 146 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 16
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 8
SuperApp - Суперприложение или суперапп - Мобильные приложения, которые объединяют несколько сервисов 134 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 7
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 7
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 4
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1987 4
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11124 4
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ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 3
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PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 3
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2067 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12740 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 3
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1939 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 2
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 602 2
Google Android 13994 4
Apple iOS 7809 4
WhatsApp Messenger 1081 4
Норникель - Суперника 12 4
Новые облачные технологии - МойОфис 778 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 2
Microsoft Windows 15657 2
Linux OS 9937 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 2
Microsoft Teams - MS Teams 547 2
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 37 2
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 189 2
НКТ - Р7-Офис 380 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 2
CSoft - СиСофт ГК - TDMS Technical Data Management System 45 2
Росатом - Гринатом - Атом.ВКС - Atom.MCU 3 2
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 128 1
Microsoft Skype 2067 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
1С:ERP Управление предприятием 550 1
ФТС РФ ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД 89 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 1
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 205 1
VK Teams 66 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 238 1
МТС Линк - Vinteo MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 23 1
The Open Group - ArchiMate - Architecture-Animate 6 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 101 1
Росатом - Гринатом - Атом.Порт 17 1
TrueConf Room 7 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar Meetings 35 1
Apple - App Store 2890 1
Huawei AppGallery 280 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 670 1
VK RuStore - Рустор 327 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 178 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 118 1
Врацкий Андрей 135 9
Абакумов Евгений 205 6
Натрусов Артем 284 2
Шадаев Максут 1008 2
Чаркин Евгений 296 2
Урусов Виктор 127 2
Козак Николай 161 1
Тутаев Михаил 47 1
Паршин Максим 316 1
Овчаренко Юрий 37 1
Колескин Тимур 13 1
Леонтович Алексей 32 1
Ясаков Михаил 7 1
Меркулов Сергей 32 1
Силкина Елена 15 1
Лапунов Алексей 1 1
Иванов Григорий 4 1
Винокурова Юлия 1 1
Подымов Петр 1 1
Агафонова Наталия 41 1
Киселёв Андрей 12 1
Бадалов Андрей 65 1
Ушаков Анатолий 41 1
Шпак Василий 223 1
Агапкин Алексей 39 1
Подобайло Николай 16 1
Мацыгин Юрий 42 1
Соловьев Сергей 70 1
Костин Сергей 36 1
Барсуков Сергей 31 1
Казарин Станислав 175 1
Смирнова Татьяна 33 1
Носенко Артем 30 1
Касаев Сергей 27 1
Скиба Владимир 42 1
Романов Кирилл 31 1
Лазарев Илья 27 1
Матвиенко Нина 28 1
Барилкин Виктор 29 1
Гваришвили Владимир 26 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Земля - планета Солнечной системы 10375 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Венгрия 812 1
Уран - планета Солнечной системы 543 1
Россия - УФО - Челябинская область 1210 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 333 1
Египет - Арабская Республика 1004 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 11
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8370 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 7
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14318 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 2
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 2
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 2
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CNews AWARDS - награда 519 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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