Atom Space – это приложение, разработанное специально для коммуникации сотрудников внутри отрасли, а также для общения с партнерами и контрагентами в контуре Госкорпорации «Росатом. На платформе доступны классические функции корпоративного мессенджера: чаты и каналы, треды, звонки, аудио и видеоконференции, трансляции.