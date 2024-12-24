Росатом Гринатом Atom Space
Atom Space – это приложение, разработанное специально для коммуникации сотрудников внутри отрасли, а также для общения с партнерами и контрагентами в контуре Госкорпорации «Росатом. На платформе доступны классические функции корпоративного мессенджера: чаты и каналы, треды, звонки, аудио и видеоконференции, трансляции.
Росатом и организации, системы, технологии, персоны:
|Врацкий Андрей 135 9
|Абакумов Евгений 205 6
|Натрусов Артем 284 2
|Шадаев Максут 1008 2
|Чаркин Евгений 296 2
|Урусов Виктор 127 2
|Козак Николай 161 1
|Тутаев Михаил 47 1
|Паршин Максим 316 1
|Овчаренко Юрий 37 1
|Колескин Тимур 13 1
|Леонтович Алексей 32 1
|Ясаков Михаил 7 1
|Меркулов Сергей 32 1
|Силкина Елена 15 1
|Лапунов Алексей 1 1
|Иванов Григорий 4 1
|Винокурова Юлия 1 1
|Подымов Петр 1 1
|Агафонова Наталия 41 1
|Киселёв Андрей 12 1
|Бадалов Андрей 65 1
|Ушаков Анатолий 41 1
|Шпак Василий 223 1
|Агапкин Алексей 39 1
|Подобайло Николай 16 1
|Мацыгин Юрий 42 1
|Соловьев Сергей 70 1
|Костин Сергей 36 1
|Барсуков Сергей 31 1
|Казарин Станислав 175 1
|Смирнова Татьяна 33 1
|Носенко Артем 30 1
|Касаев Сергей 27 1
|Скиба Владимир 42 1
|Романов Кирилл 31 1
|Лазарев Илья 27 1
|Матвиенко Нина 28 1
|Барилкин Виктор 29 1
|Гваришвили Владимир 26 1
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