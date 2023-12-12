Разработчик «Моего офиса» получит 1,85 миллиарда на допиливание систем для «Росатома»

Компания «Новые облачные технологии» (разработчик пакета «Мой офис») получит 1,85 млрд руб. на реализацию двух проектов для госкорпорации «Росатом»: создание единой платформы совместной работы с документами и корпоративных коммуникаций и создание почтовой системы на импортонезависимой платформе.

Доработка пакета «Мой офис» для поддержки типовых бизнес-процессов в «Росатоме»

Компания «Новые облачные технология» (НОТ, разработчик пакета «Мой офис») реализует два крупных проекта для госкорпорации «Росатом». Это следует из обновленной версии дорожной карты «Новое общесистемное ПО», подготовленной VK, «1С», «Лабораторией Касперского» и «Ростелекомом» и утвержденной Правительственной комиссией по цифровому развитию.

Первый проект называется «Создание цифровой многофункциональной корпоративной платформы обеспечения бизнес-процессов делопроизводства, обмена и анализа данных». Должны быть создана единая платформа совместной работы с документами и корпоративных коммуникаций, поддерживающая сквозные процессы и позволяющая обеспечить расширение функциональных возможностей за счет интеграции с другими отечественными решениями компаний.

В предыдущей версии дорожной карты данное мероприятие обозначалось как «Развитие функциональности редактора «Мой Офис» для поддержки типовых бизнес-процессов делопроизводства и анализа данных в госкорпорации «Росатом». Размер затрат на реализацию проекта остался прежним – 747 млн руб.

Импортонезависимая почтовая система

Второй проект – «Создание почтовой системы на импортонезависимой платформе Inf-Mail-02Fs-01 (Почта 2.0)». Будущая почтовая система должна будет поддерживать более 400 тыс. почтовых ящиков, каждый пользователь отправляет в среднем 50 сообщений в день, средний объем сообщений – 500 Кб.

Также почтовая система должна будет использовать единую адресную книгу, доступную пользователю в клиентском приложении. Адресная книга должна иметь возможность иерархической организации и поиска контакта по различным атрибутам. Заказчиком проекта выступает госкорпорация «Росатом». Размер инвестиций в проект составит 1,1 млрд руб., в его реализации также будет участвовать компаний «Ай-Теко».

Таким образом, всего за оба проекта НОТ должна будет получить 1,85 млрд руб. Средства будут взяты из внебюджетных источников. Согласно материалам дорожной карты, второй проект («Почта 2.0») уже имеет статус особо значимого (ОЗП). Первый проект (с доработкой функционала «Моего офиса») пока еще претендует на получение такого статуса.

Пресс-служба НОТ отказалась от комментариев, сославшись на отсутствие финальной версии дорожной карты. Представители «Росатома» не ответили на запрос CNews по данному вопросу.

Работу над собственной системы электронной почты, получившей название Mallion, НОТ начал в 2021 г. Инвестиции в проект составила 429 млн руб., из них 298,6 млн руб. были получены в качестве гранта от Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ).

Сотрудничество «Росатома» и разработчика «Моего офиса»

НОТ и «Росатом» начали сотрудничать в 2019 г. с разработки стратегии импортозамещения офисного ПО. За 2020-2023 гг. «Росатом» закупил порядка 200 тыс. лицензий на пакет «Мой офис». Кроме того, в 2023 г. НОТ и «Грантом простые решения» («дочка» «Росатома») создали центр экспертизы и передаче функций службы технической помощи в части программных продуктов.

Импортозамещение ПО в «Росатоме»

Как рассказывал на CNews FORUM 2023 директор по информационной инфраструктуре «Росатома» Евгений Абакумов, при работе над импортозамещением ПО госкорпорация активно сотрудничает с отечественными ИТ-разработчиками. Помимо НОТ, это «1С», Iva Technologies, группа «Астра», «Ситроникс», Unlimited Production, VK и CSoft.

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Так, на базе платформы Express был внедрен мессенджер Atom Space. В числе прочего, его пользователи могут оформлять отпуска и команидровки, просмтаривать расчетные листы, заказывать справки и др.

На базе продукта IVA R была внедрена платформа видео-конференц-связи Atom ВКС, объединяющая в себе функции обмена сообщениями, демонстрацию видео, презентаций, рабочего стола и документов. А для внедрения отечественной ERP-системы на базе «1С» было создано совместное предприятие «Гринтех».

Ранее «Росатом» также внедрил ВКС-систему TrueConf для инжинирингового дивизиона.



Дополнение

После публикации этого материала пресс-служба НОТ сообщила CNews, что приведенная в статье информация основана на неактуальной версии дорожной карты «Новое общесистемное ПО. Так, компания не получала грантовую поддержку в рамках механизмов ИЦК/ЦКР (индустриальные центры компетенций/центры компетенций разработки). При этом компания тесно сотрудничает с регулятором и выражает готовность участвовать в инициативах, направленных на формирование технологической независимости России от иностранного проприетарного ПО.