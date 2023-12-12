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Росатом Гринатом Атом.ВКС Atom.MCU
Платформа видео-конференц-связи Atom ВКС позволяет проводить конференции и вебинары в режиме реального времени для всех предприятий отрасли. Пользователям доступен функционал обмена сообщениями, демонстрации видео и презентаций, рабочего стола и документов. Подключение возможно как с рабочих ПК, так и с мобильных устройств и терминалов ВКС.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Росатом и организации, системы, технологии, персоны:
|Абакумов Евгений 227 3
|Аксенов Олег 62 1
|Оберемок Надежда 45 1
|Аникин Дмитрий 68 1
|Милованов Андрей 46 1
|Золотов Владимир 30 1
|Солдатенкова Ксения 41 1
|Белан Иван 41 1
|Желнова Алина 42 1
|Артюхов Сергей 66 1
|Натрусов Артем 313 1
|Шадаев Максут 1210 1
|Чаркин Евгений 317 1
|Нестеров Алексей 175 1
|Малышев Сергей 99 1
|Никитин Сергей 96 1
|Новикова Елена 105 1
|Ульянов Николай 176 1
|Теплицкий Дмитрий 88 1
|Воронин Павел 196 1
|Урусов Виктор 157 1
|Петухов Антон 62 1
|Нальский Максим 53 1
|Врацкий Андрей 175 1
|Соловьев Виталий 52 1
|Каушанский Александр 56 1
|Калякин Павел 79 1
|Денисов Анатолий 57 1
|Харитонов Вадим 43 1
|Шмаков Антон 72 1
|Шаев Виталий 59 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
|Турция - Турецкая республика 2620 1
|Россия - УФО - Челябинская область 1512 1
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