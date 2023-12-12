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Росатом Гринатом Атом.ВКС Atom.MCU

Платформа видео-конференц-связи Atom ВКС позволяет проводить конференции и вебинары в режиме реального времени для всех предприятий отрасли. Пользователям доступен функционал обмена сообщениями, демонстрации видео и презентаций, рабочего стола и документов. Подключение возможно как с рабочих ПК, так и с мобильных устройств и терминалов ВКС.

СОБЫТИЯ

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12.12.2023 Разработчик «Моего офиса» получит 1,85 миллиарда на допиливание систем для «Росатома» 1
22.11.2023 «Росатом»: Работаем вместе с вендорами до самого глубокого слоя разработчиков 1
02.05.2023 «Гринатом» и ЦТЖД провели модернизацию и расширение единой платформы видеоконференцсвязи «Atom ВКС» для атомной отрасли 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Росатом и организации, системы, технологии, персоны:

IVA Technologies - ИВА - ИВКС 363 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 3
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 275 3
9594 2
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software - СиСофт Дистрибуция - CS Trade - Си Эс Трэйд - CS Group - СИЭС Групп - СиСофт ГК - CSoft Group 124 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 2
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 93 2
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 145 1
Аусферр ИТЦ 44 1
1С - Гринтех 5 1
Ростелеком 10948 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 1
ИКС 538 1
Softline - Софтлайн 3743 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Новые облачные технологии (НОТ) 485 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 1
Крок - Croc 1964 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 432 1
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 149 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 1
R-Vision - Р-Вижн 267 1
Ланит Интеграция 219 1
Polymedia - Полимедиа 158 1
Газинформсервис - ГИС 496 1
Технологии Будущего 169 1
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 1
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ - АйтиЭфБи Тех - АйтиЭфБи Кор 108 1
ФинГрад - FinGrad 48 1
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 1
РЖД - ЦТЖД - Цифровые технологии железных дорог 2 1
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 46 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
Синхронный перевод - Simultaneous translation 97 1
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой - System Management Software 438 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 1
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НКТ - Р7-графика 47 1
Росатом - Гринатом - Атом.Око 6 1
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 1
Росатом - Гринатом - Атом.Зая 3 1
Google Android 15244 1
Apple iOS 8583 1
Apple macOS 2419 1
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SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 1
НКТ - Р7-Офис 543 1
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Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 1
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Бизнес Технологии - Global-ERP 95 1
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Росатом - Гринатом - Атом.РИТА - Роботизированный Интеллектуальный Технологичный Ассистент 24 1
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Турция - Турецкая республика 2620 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 2
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