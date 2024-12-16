Золотов Владимир
Золотов Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
|Apple iOS 7809 1
|Apple macOS 2059 1
|Microsoft Windows 15657 1
|Kaspersky CWS - Kaspersky Cloud Workload Security 4 1
|Росатом - Гринатом - Атом.ВКС - Atom.MCU 3 1
|Google Android 13994 1
|Осорин Максим 10 1
|Абакумов Евгений 205 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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