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От ретроофиса к единому приложению для сотрудника: eXpress на конференции CNews «Современный цифровой офис»

23 апреля eXpress представил новый ВКС, личный кабинет сотрудника и бизнес-окно рабочих приложений на конференции «Современный цифровой офис 2024» от аналитического агентства CNews. Конференция была посвящена глобальным цифровым процессам, которые происходят в российском бизнесе, с точки зрения сотрудников – активных участников этих процессов.

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Символично проиллюстрировал тенденцию к отказу от классического офиса с кипой бумаг и арсеналом офисных устройств креативный информационный стенд eXpress. На левой половине стенда компания воссоздала аутентичную офисную обстановку доковидных лет, а на правой – в диджитал-формате демонстрировала все возможности и преимущества мобильного рабочего места сотрудника на базе супераппов для бизнеса. Все участники конференции могли лично убедиться в удобстве использования корпоративного мессенджера и получить ответы на свои вопросы.

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В выступлении на тему «Цифровой офис в кармане. Возможности супераппов для корпоративных коммуникаций» управляющий партнер платформы корпоративных коммуникаций и мобильности eXpress Игорь Малышев доказал, что 85% рабочих процессов у сотрудника современной компании можно выполнять на личном смартфоне. Это позволяют супераппы на базе eXpress. В одном приложении, как в едином бизнес-окне, открывается доступ к инструментам оперативной коммуникации, HR- и кадровым сервисам, корпоративному информационному порталу и данным Личного кабинета и, наконец, к большинству цифровых сервисов и систем, работающих в компании. В качестве примеров внедрения корпоративных супераппов Игорь Малышев привел «Росатом» (приложение Atom Space, свыше 100000 пользователей) и «Норникель» (приложение «Суперника», свыше 50000 пользователей).

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