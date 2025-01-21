The Open Group ArchiMate Architecture-Animate
The Open Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Силкина Елена 15 2
|Коптелов Андрей 109 1
|Овчаренко Юрий 37 1
|Колескин Тимур 13 1
|Егоров Александр 85 1
|Леонтович Алексей 32 1
|Ясаков Михаил 7 1
|Меркулов Сергей 32 1
|Кравчук Илья 16 1
|Врацкий Андрей 135 1
|Бижан Михаил 11 1
|Лапунов Алексей 1 1
|Винокурова Юлия 1 1
|Подымов Петр 1 1
|Амелина Елизавета 5 1
|Иванов Григорий 4 1
|Голубев Виктор 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144235 7
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14113 2
|Уран - планета Солнечной системы 543 1
|Германия - Федеративная Республика 12682 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.