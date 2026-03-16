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Индексная книга (каталог) CNews*
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Open Group Оупен Груп трейд-маркетинговое агентство

Open Group — трейд-маркетинговое агентство, которое предоставляет услуги по аутсорсингу персонала, а также комплекс бизнес-решений и ИТ-продуктов для повышения эффективности продаж бренда в ритейле

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


16.03.2026 Дмитрий Шихов, Open Group: Фрагментарная цифровизация разрушает управляемость ритейла 1
19.11.2025 «Юнион» и FriendAdd первыми в России объединят ATS и реферальную систему 1
18.08.2020 «Рексофт» присоединилась к международному консорциуму The Open Group 1
16.10.2013 Prostor Capital инвестировал $2 млн в Smart Checkout — новый канал коммуникации с покупателями розничных магазинов 1
21.10.2004 Повторит ли Linux печальную судьбу Unix? 1
31.03.2004 Open Group начала сертификацию продуктов для WAP 2.0 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Open Group и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 2
Oracle Corporation 7074 2
Т1 НОТА 73 1
Nova Software - Нова Софт 2 1
Dell EMC 5180 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
AMD - Advanced Micro Devices 4641 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 1
Red Hat 1378 1
AT&T Inc 1726 1
Рексофт - Reksoft 488 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
OpenText - Micro Focus - Novell 880 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 1
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 1
Google LLC 12690 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 1
The Open Group - промышленный консорциум, установки нейтральных открытых технологических стандартов для вычислительной инфраструктуры 9 1
Лента - Монетка - торговая сеть 69 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 1
Boeing 1031 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 1
Дымов ГК - Дымовское колбасное производство 14 1
Prostor Capital - Простор Капитал 29 1
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 44 1
Хлебпром 5 1
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 2
Управляемость - Manageability 2271 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1267 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 1
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 447 1
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 177 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 1
The Open Group - TOGAF Architecture Framework - методология для систематического управления архитектурой предприятия 18 1
ОС - POSIX - Portable Operating System Interface - переносимый интерфейс операционных систем 72 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 1
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер - H/PC - Handheld PC - Персональный компьютер, удерживаемый в руке 1418 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1659 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 1
Стандартизация - Standardization 2339 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 1
Linux OS 11533 1
Apple macOS 2419 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 1
Intel x86 - архитектура процессора 2151 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 315 1
Red Hat RPM - Package Manager 191 1
OpenBSD - Свободная многоплатформенная операционная система 57 1
C/C++ - Язык программирования 894 1
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 405 1
NetBSD - Свободно распространяемая операционная система 35 1
Linux - Debian GNU 567 1
HP Tru64 UNIX - Digital UNIX - DEC OSF/1 AXP - 64-разрядная операционная система для процессоров Alpha 95 1
IBM PowerPC - IBM PPC - IBM Performance Optimization With Enhanced RISC – Performance Computing - микропроцессорная RISC-архитектура 67 1
The Open Group - ArchiMate - Architecture-Animate 9 1
Linux Standard Base - LSB - ISO/IEC 23360 LSB - стандарт дистрибутивов Linux 58 1
Intel i386 - 32-битный микропроцессор с архитектурой x86 третьего поколения 11 1
Schwartz Jonathan - Шварц Джонатан 49 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 1
Соловьев Алексей 97 1
Егоров Александр 88 1
Панасюк Иосиф 9 1
Рамендик Михаил 19 1
Корниенко Максим 10 1
Шихов Дмитрий 2 1
Шуров Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Европа 24964 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Япония 13807 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Индия - Bharat 5870 1
Европа Восточная 3138 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Канада 5082 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 1
США - Калифорния - Беркли 286 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 283 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
Экономический эффект 1342 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 1
ANSI PMI PMBoK - Project Management Body of Knowledge - Свод знаний по управлению проектами 76 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 448 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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