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Open Group Оупен Груп трейд-маркетинговое агентство
Open Group — трейд-маркетинговое агентство, которое предоставляет услуги по аутсорсингу персонала, а также комплекс бизнес-решений и ИТ-продуктов для повышения эффективности продаж бренда в ритейле.
СОБЫТИЯ
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Open Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Schwartz Jonathan - Шварц Джонатан 49 1
|Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 1
|Соловьев Алексей 97 1
|Егоров Александр 88 1
|Панасюк Иосиф 9 1
|Рамендик Михаил 19 1
|Корниенко Максим 10 1
|Шихов Дмитрий 2 1
|Шуров Александр 1 1
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