«Рексофт» присоединилась к международному консорциуму The Open Group

«Рексофт» (Reksoft), российский разработчик программного обеспечения, объявил о присоединении к глобальному некоммерческому консорциуму The Open Group, разрабатывающему такие стандарты как IT4IT, TOGAF, ArchiMate и DPBoK. «Рексофт» стал первым профессиональным участником российского ИТ-сообщества в международном организации.

The Open Group объединяет более чем 750 организаций. Это компании и корпорации, связывающие свое будущее со сквозным применением цифровых технологий в бизнесе, поставщики систем и решений, интеграторы, крупные ученые и консультанты из различных отраслей. Среди участников консорциума: Amazon Web Services, Google, Microsoft, Boeing, Shell, Oracle и пр. Задача организации – помочь своим членам достигать бизнес-целей с помощью открытых независимых от поставщиков технологических стандартов, разрабатываемых консорциумом.

Компания «Рексофт» присоединилась к форуму IT4IT, который занимается разработкой стандарта эталонной архитектуры IT4IT от The Open Group. Методология IT4IT рассматривает ИТ-структуру не только как сервисное подразделение компаний, но и как бизнес-единицу, создающую наравне с другими подразделениями прямую добавленную стоимость бизнеса.

IT4IT не отменяет существующие стандарты и своды лучших практик (ITIL, TOGAF, PMBoK и т. д.), а скорее выступает «надстройкой», позволяющей соединить их вместе. Так, стандарт IT4IT описывает эталонную архитектуру управления ИТ вне зависимости от отрасли, выбранного вендора и технологий.

Основная задача большинства крупных клиентов «Рексофт» – это быстрая разработка и запуск цифровых сервисов для внешних или внутренних клиентов своей организации. ИТ-подразделения сегодня – это полноценные бизнес-единицы. Совместно с бизнес-подразделениями они курируют сотни проектов, дающих прямой экономический эффект для бизнеса и повышающих степень управляемости и контроля над бизнесом для топ-менеджмента. Следуя этой парадигме, методология IT4IT предлагает универсальный отраслевой стандарт для функционирования ИТ в бизнесе на новом уровне.

«Сегодня многие наши клиенты работают над созданием нового производственного процесса в ИТ. На собственном опыте мы убедились, что практически любая задача заказчика так или иначе уже была решена раньше – либо для клиента из другой отрасли, либо решение является творческой переработкой накопленного отраслевого опыта. Познакомившись с методологией The Open Group, мы поняли, что давно применяем основные элементы стандарта IT4IT в проектах «Рексофт». Вступление в консорциум только укрепит наши знания и потенциал, предоставив доступ к лучшим общепризнанным мировым практикам из разных отраслей», – сказал Александр Егоров, генеральный директор «Рексофт».

«The Open Group стремится к развитию гармонизированной экосистемы ИТ-стандартов, которые в полной мере раскрывают ценность деятельности ИТ в цифровизации бизнеса наших участников», – сказала Линда Каванаг (Linda Kavanagh), директор IT4IT Forum, The Open Group. – Мы приветствуем присоединение к нам первого профильного участника российского ИТ-рынка. Уверены, что сотрудничество с «Рексофт» даст новый толчок применения IT4IT на российских предприятиях».