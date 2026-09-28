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The Open Group промышленный консорциум, установки нейтральных открытых технологических стандартов для вычислительной инфраструктуры

СОБЫТИЯ

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28.09.2026 Россия создаст «мозг» для нефтегазовой отрасли — единую платформу с десятками ИИ-агентов 1
01.03.2024 «Северсталь» и «Норникель» создадут открытый стандарт промышленного ИТ, подобный USB и Wi-Fi 1
01.12.2023 «Тринити», НПО «СНГС» и «Вэл инжиниринг» создают технологический альянс в рамках развития экосистемы цифровой платформы управления жизненным циклом нефтегазовых месторождений 1
24.01.2022 «ОТП банк» c помощью «Рексофт» внедрил систему управления архитектурой предприятия 1
25.10.2021 OSDU: что нужно знать об открытых стандартах работы с данными в нефтегазе 1
01.07.2021 Большие данные улучшают безопасность в нефтегазовой отрасли 1
18.08.2020 «Рексофт» присоединилась к международному консорциуму The Open Group 1
21.06.2012 Инструменты Enterprise Architecture: что пригодно для России? 1
11.11.2011 Oracle выпустила Oracle Solaris 11 1
11.07.2011 ISO готовит стандарт облачной безопасности 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

The Open Group и организации, системы, технологии, персоны:

NetApp - Network Appliance 668 2
Microsoft Corporation 25861 2
Oracle Corporation 7106 2
Рексофт - Reksoft 494 2
Google LLC 12782 2
Siemens AG - Siemens Group 2675 1
Orbisson 1 1
Ростех - РТ-Инжиниринг - Геомикс ГГИС - Geomix горно-геологическая информационная система  11 1
Casewise 16 1
SAP SE 5629 1
Cisco Systems 5380 1
Amazon Inc - Amazon.com 3304 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3474 1
IBM - International Business Machines Corp 9718 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3170 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 960 1
Software AG 203 1
Trend Micro 652 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 157 1
OpenText 241 1
Северсталь ПАО - Северсталь Инфоком - Северсталь-Инфоком Софт - СВС-Инфоком 108 1
Phoenix Contact - Феникс Контакт 52 1
Orbus Software 4 1
СНГС НПО - Союзнефтегазсервис Научно-Производственное Объединение 16 1
IBM Rational Software - IBM Rational Rose 181 1
Royal Dutch Shell - Шелл 236 2
USM Holdings - Металлоинвест УК - МГОК - Михайловский ГОК им. А.В. Варичева - Михайловский горно-обогатительный комбинат 24 1
Open Group - Оупен Груп - трейд-маркетинговое агентство 6 1
Chevron Corporation - Socal - CalSo - Standard Oil Company of California 41 1
VEL Engineering - ВЭЛ Инжиниринг 1 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 629 1
Северсталь ПАО - Severstal 641 1
Boeing 1032 1
Газпром нефть 741 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 277 1
БелАЗ - BelAZ - Белорусский автомобильный завод 70 1
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 188 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 329 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 132 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 34 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 412 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 216 1
Архивный фонд РФ - Росгеолфонд ФГБУ - Российский федеральный геологический фонд - Территориальный фонд геологической информации 24 1
Евросоюз - ENISA - European Network and Information Security Agency - European Union Agency for Cybersecurity - Европейское агентство по сетевой и информационной безопасности 20 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13850 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4006 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 384 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2362 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 159 1
Oil & Gas UK - Ассоциация нефтегазовой промышленности Великобритании 1 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1531 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 297 1
W3C - WWWC - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 162 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 101 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54665 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26792 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23662 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12420 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24702 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7953 3
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API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5338 2
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6518 2
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13004 2
The Open Group - TOGAF Architecture Framework - методология для систематического управления архитектурой предприятия 18 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1182 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12334 1
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1411 1
Стандартизация - Standardization 2352 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1266 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 500 1
Транспорт - Управление автопарком - FMS - Fleet Management Systems 345 1
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EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2781 1
КИПиА - Калибровка измерительных приборов - Calibration of measuring instruments 546 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1416 1
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The Open Group - ArchiMate - Architecture-Animate 9 3
NetApp StorageGRID - Netapp StorageGRID Webscale - NetApp StorageGRID SG 32 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1835 1
Oracle BPM - Oracle Business Process Management - Oracle BPA - Oracle Business Process Analysis Suite - Oracle Workflow 38 1
Oracle - Sun Solaris Binary Application Guarantee Program 6 1
СНГС НПО - Агрегатор цифрового бурения 1 1
СНГС НПО - Унофактор 6 1
Северсталь ПАО - MES металлургия 9 1
Red Hat - Hibernate 32 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1677 1
Intel x86 - архитектура процессора 2185 1
Microsoft Windows 17000 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 1
Oracle Java - язык программирования 3494 1
JavaScript - JS - язык программирования 1448 1
Oracle Enterprise Manager - Oracle Enterprise Manager Database Express - Oracle Enterprise Manager CloudControl - Oracle Real User Experience Insight 145 1
Microsoft Visio - MS Visio 195 1
Oracle - Sun ZFS - Файловая система для операционной системы Solaris 74 1
NetApp FlexPod 25 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 1
Meta Platforms - React - React.js - ReactJS - React JS - JavaScript фреймворк 138 1
Oracle VM VirtualBox - Oracle VM Manager - Oracle VM Templates - Oracle VM blade cluster 130 1
Oracle Certified - Oracle Partner Network - Oracle OPN - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 93 1
SAP Sybase 292 1
Orbus Software iServer 5 1
Software AG - ARIS Platform 180 1
ГГИС - Горно-геологическая информационная система 12 1
OSIsoft PI System 16 1
Oracle - Sun Solaris OS - Solaris Operating Environment - SunOS 200 1
Software AG - ARIS Business Architect - ARIS IT Architect 20 1
Fowler John - Фаулер Джон 22 1
Резванов Дамир 1 1
Каракетов Азарий 1 1
Коптелов Андрей 140 1
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Егоров Александр 89 1
Лукацкий Алексей 143 1
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Безкоровайный Денис 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 168112 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14854 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55038 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4225 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13864 1
Земля - планета Солнечной системы 10901 1
Германия - Федеративная Республика 13291 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2779 2
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54012 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18355 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7544 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 748 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5565 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2736 1
Недвижимость - Архитектурное проектирование 13 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 489 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3534 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11936 1
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7925 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1503 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4034 1
НКО - Некоммерческая организация 644 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 752 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3088 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6224 1
Экономический эффект 1392 1
ANSI PMI PMBoK - Project Management Body of Knowledge - Свод знаний по управлению проектами 76 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1093 1
Ведомости 1515 1
Gartner - Гартнер 3673 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 377 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
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