Большие данные улучшают безопасность в нефтегазовой отрасли

Несмотря на развитые средства защиты и технику безопасности, нефтегазовая отрасль все еще остается относительно опасным местом работы для сотрудников, чья деятельность непосредственно связана с добычей или транспортировкой углеводородов. Улучшить эту ситуацию должны помочь большие данные.

Риски для работников нефтегазовой отрасли все еще высоки

Исследование, проведенное в 2019 г. Ассоциацией нефтегазовой промышленности Великобритании, показало, что выбросы углеводородов на различных этапах добычи и транспортировки являются самым распространенным видом аварий из числа подлежащих регистрации. На них в среднем приходится 37% инцидентов. Также согласно данным статистики профессионального травматизма в США за 2019 г. пожары, взрывы и воздействие вредных выбросов входят в число самых частых причин несчастных случаев в нефтегазовой отрасли.

В связи с этим, ряд американских компаний выступили с инициативой использования «умных» систем для раннего выявления опасных явлений, в основе которых лежат технологии больших данных. Предложенные разработки базируются на сочетании трех ключевых компонентов. Первый — это «умные» датчики, моментально определяющие такие параметры как тип, объем выброса, уровень концентрации для тех или иных веществ (например, взрывоопасных газов), которые могут попасть в окружающую среду. Вторая составляющая — смарт-контроллеры, которые обеспечивают быстрое и надежное подключение датчиков, формирование сети и передачу данных в облако. Они также позволяют создавать отчеты о статусе и состоянии каждого датчика. Третьим базовым компонентом является интеллектуальное программное обеспечение, контролирующее состояние показателей и помогающее анализировать гигантские массивы собранных данных для поддержки быстрого, точного и безопасного принятия решений.

«Компании, занимающиеся добычей нефти и газа, обладают большими объемами данных, генерируемыми разными приложениями, которые продолжают расти. Однако предприятия энергетического сектора, даже с учетом заметных успехов в цифровой трансформации, пока не используют все возможности, — говорит Татьяна Бочарникова, глава представительства NetApp в России и СНГ. — Необходимость доступа к данным предыдущих лет становится одной из важных задач. Их обработка и аналитика экономически более эффективна, чем сбор новых данных, поскольку они уже содержат ответы на многие вопросы, а корректное использование аналитики способно увеличить прибыль компаний нефтегазового сектора на 10-30%. NetApp является членом промышленного консорциума The Open Group и оказывает помощь энергетическим компаниям в улучшении процессов принятия решений, ускорении анализа данных для 3D-моделирования, обработке сейсмических данных, а также моделировании бурения с помощью таких решений, как FlexPod, StorageGRID и др».

Анализ больших данных сектора позволит сделать нефтегазовую отрасль более безопасной для ее работников

Автоматизированное управление соблюдения требований

Очевидно, что проверка устройств обнаружения газов, их калибровка и испытания — сложный и трудоемкий процесс. В то же время интеллектуальные технологии позволяют его автоматизировать, высвободив время специалистов для задач более высокого уровня. Вместе с тем обеспечивается централизованный сбор и хранение технических данных, что облегчает процесс их оперативной обработки, анализа и своевременного выявления опасных тенденций.

Предотвращение инцидентов и ответные меры

Конечная цель любой системы безопасности — предотвратить все инциденты. Но, для этого в первую очередь нужна полная, актуальная и непротиворечивая информация в режиме реального времени. Наличие таких данных повышает вероятность раннего выявления и устранения неисправностей оборудования. Кроме того, проблему можно автоматически задокументировать для фиксации инцидента и последующего анализа причин.

Здоровье и производительность труда

Объединение «умных» детекторов газа, а также других индикаторов и систем физической безопасности в единую и хорошо управляемую сеть передачи данных позволяет анализировать всю информацию, поступающую с таких устройств и заранее предпринимать меры для предупреждения потенциальных несчастных случаев на самых опасных участках.

Активный мониторинг безопасности

Интеллектуальные решения обеспечивают оперативный доступ к данным в любое время и в любом месте, а также получение уведомлений в режиме реального времени о таких вещах, как показания приборов и потенциально опасное воздействие газа на различных участках.

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Как ожидается, применение подобных подходов, связанных со сбором, обработкой и анализом больших данных, позволит снизить количество несчастных случаев и профессиональный травматизм в нефтегазовой отрасли, сделав ее еще более безопасной.