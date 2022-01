«ОТП банк» c помощью «Рексофт» внедрил систему управления архитектурой предприятия

«ОТП банк», универсальный коммерческий банк, входящий в международную финансовую группу ОТП (OTP Group), завершил первый этап внедрения системы управления корпоративной архитектурой финансовой организации. Технологическим партнером проекта выступила компания «Рексофт» (Reksoft), российский разработчик цифровых решений. Проект был выполнен на базе платформы iServer от Orbus Software.

С 2019 г. «ОТП банк» реализует стратегию цифровой трансформации, чтобы максимально соответствовать запросам своих клиентов и вызовам финансового рынка. Цифровые сервисы банка создаются в соответствии с парадигмой Agile, где над каждым сервисом и продуктом работают самостоятельные кросс-функциональные команды, управляющие процессами создания и изменений продуктов в полном объеме. Такой подход предполагает определенную свободу для каждой из команд в выборе инфраструктуры и инструментов, необходимых для реализации задачи, а также постоянную работу с внутренними системами банка и каналами взаимодействия с клиентами.

«Наш подход отлично работает с точки зрения улучшения показателя Time to Market при реализации новых проектов, однако усложняет системную работу по управлению ИТ-ландшафтом банка, его планирование, учет, оптимизацию. Для реализации комплексного подхода к развитию ИТ-инфраструктуры банка, учитывающего влияние каждой продуктовой команды на общую картину, было принято решение о модернизации архитектурной практики и внедрении системы управления архитектурой предприятия», – отметил Михаил Бижан, директор дивизиона информационных технологий «ОТП банка».

Основой системы управления корпоративной архитектуры стала платформа iServer от Orbus Software. В качестве референтного фреймворка в рамках проекта по внедрению и конфигурированию системы был выбран ArchiMate (фреймворк и нотация от The Open Group). При этом в проекте были также учтены и использованы все текущие наработки команды «ОТП банка» в области управления ИТ-архитектурой.

В соответствии с согласованными решениями относительно фреймворка и метамодели корпоративной архитектуры банка в ходе реализации проекта было проведено конфигурирование платформы iServer, включающее создание репозитория для хранения архитектурных артефактов, настройку ролей пользователей системы и разработку шаблонов для моделирования. Были определены метамодель и набор артефактов для текущих потребностей архитектурной практики, проведено первоначальное наполнение репозитория объектами архитектуры, подготовлены отчеты по состоянию ИТ-ландшафта. В результате создана единая информационная среда (репозиторий), предоставляющая актуальные данные о состоянии as is и to be прикладной архитектуры банка, организован доступ к реестрам компонентов ИТ-ландшафта (ИТ-системы, API, технологии) на внутреннем портале для всех заинтересованных сотрудников, налажен процесс моделирования архитектуры разрабатываемых и изменяемых ИТ-решений на основе данных из репозитория. Кроме того, проект дал возможность быстрого формирования необходимых ИТ-отчетов и прогнозов для заинтересованных лиц банка (Agile-команд, подразделения инфраструктуры, ИБ и др.), а также отчетности для регулятора на базе единой систематизированной метамодели. В ходе проекта выполнена интеграция с архитектурным репозиторием группы ОТП, позволяющая организовать необходимый экспорт данных.

«В результате проекта наш заказчик имеет объективную картину всего ИТ-ландшафта, существенно сократились затраты на аудит текущих изменений, банк точно прогнозирует влияние любых изменений ИТ-инфраструктуры в каждой из продуктовых команд. Кроме того, создан гибкий инструмент контроля за ИТ-активами и процессами в момент, – отметил Илья Кравчук, руководитель центра компетенции «Архитектура предприятия» компании «Рексофт», – Учитывая широкие возможности платформы iServer, на следующем этапе развития архитектурной практики в «ОТП банке» планируется подготовка управленческих витрин для анализа состояния корпоративной архитектуры банка по различным ключевым метрикам».