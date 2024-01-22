Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 196525
ИКТ 15139
Организации 11651
Ведомства 1503
Ассоциации 1103
Технологии 3578
Системы 26872
Персоны 85762
География 3093
Статьи 1577
Пресса 1296
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2807
Мероприятия 896

Chevron Corporation Socal CalSo Standard Oil Company of California

Chevron Corporation - Socal - CalSo - Standard Oil Company of California

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


22.01.2024 Кулибаев Тимур Аскарович: вклад в развитие Казахстана 1
15.06.2023 Comindware представил локализованную версию отчета PEX Network 2023: рост интереса к low-code решениям и приоритеты цифровизации бизнеса 1
20.10.2022 LinkedIn наводнили загадочные фальшивые профили топовых ИТ-специалистов реальных крупных компаний 1
05.01.2022 Google и Apple грозит насильственное раздробление. Это плата за сговор и монополизацию рынка 1
25.10.2021 OSDU: что нужно знать об открытых стандартах работы с данными в нефтегазе 2
10.05.2021 Атака «русских хакеров» на трубопровод в США привела к скачку мировых цен на нефть 1
23.09.2020 Американский нефтяной гигант отключит от корпоративной сети сотрудников, у которых установлен WeChat 3
01.08.2018 Acronis инвестирует $50 миллионов в только что поглощенного партнера 1
05.04.2018 Microsoft вложит $5 млрд в интернет вещей 1
23.01.2017 ENI расширяет адаптивное управление Aspentech для оптимизации активов 1
23.10.2014 ИКТ в ТЭК: новые горизонты и новые препятствия 1
15.10.2014 ТЭК осваивает арсенал новых технологий 1
14.11.2013 Как будут душить пиратство. Опубликована глава секретного межгосударственного договора 1
28.10.2013 Chevron получил новые возможности анализа массивов данных с помощью Microsoft SQL Server 2
29.07.2011 У Apple денег больше, чем у правительства США 1
30.11.2009 Как заставить "Газпром" и нефтяников инвестировать в инновации? CNews консультирует государство 1
03.09.2009 По стопам ВР: аутсорсинг ExxonMobil уйдет в Индию? 1
21.04.2009 Apple впервые за 15 лет попала в список Fortune 100 1
08.11.2007 Chevron делает ставку на биотопливо из водорослей 2
30.05.2007 Chevron нашел партнера для разработки биотоплива 1
23.05.2007 Кадровые перестановки в GMCS: новый президент 1
24.05.2006 Microsoft: Vista идет по графику 1
16.11.2005 Chevron меняет сетевые пароли на смарт-карты 1
16.05.2003 В нефти нашли крошечные алмазы 1
16.05.2003 В нефти нашли крошечные алмазы 1
30.10.2002 NASDAQ упал вслед за уверенностью американских потребителей 1
30.10.2002 NASDAQ упал вслед за уверенностью американских потребителей 1
17.09.2002 В2В: Ошибки и решения 1
22.07.2002 NASDAQ: индексы достигли новых минимумов 1
22.07.2002 NASDAQ: индексы достигли новых минимумов 1
15.05.2002 29 мая в компании "4П" пройдет день "Business Intelligence и Brio Performance Suite" 1
15.03.2002 Сеть и Безопасность: Хакеров и пиратов "мочат", но с безопасностью всё хуже и хуже 1
09.11.2001 Datamonitor: клиенты интернет-магазинов предпочитают забирать свои заказы в специальных пунктах выдачи товара 1
30.05.2001 Lucent и Alcatel не удалось договориться о слиянии 2
26.04.2001 NASDAQ вновь растет 1
26.04.2001 NASDAQ вновь растет 1
20.10.2000 Philip Morris инвестирует в создание В2В площадки 1
19.09.2000 American Airlines начала сотрудничать с онлайновой площадкой GetThere 1
29.08.2000 Sabre нацеливается на сетевой рынок туризма 1

Публикаций - 41, упоминаний - 47

Chevron Corporation и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25681 15
Cisco Systems 5348 8
Oracle Corporation 7049 8
Qualcomm Technologies 1965 7
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1320 7
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 6
Amazon Inc - Amazon.com 3246 6
Intel Corporation 12765 6
IBM - International Business Machines Corp 9672 5
AT&T Inc 1723 5
Google LLC 12587 5
Apple Inc 13046 4
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 4
BMC Software 95 4
Новые облачные технологии (НОТ) 483 3
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 3
Virata Corp 10 2
SAP SE 5571 2
Meta Platforms - Facebook 4603 2
Commvault 186 2
Accenture plc 716 2
Dell Technologies - Dell Computer 2204 2
Xerox - The Haloid Company 1167 2
Sabre Corporation - Sabre Holdings 176 2
Yahoo! 3726 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 258 2
TI - Texas Instruments Incorporated 844 2
HPE - Juniper Networks 458 2
ASD Technologies - АСД Технолоджиз 18 2
Ciena 221 2
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 326 2
Silver Lake Partners - Altera 103 2
Broadcom Inc - Avago Technologies - Avago Technologies - LSI Corporation - LSI Logic - Calimetrics - C-Cube Microsystems 145 2
Broadvision 69 2
Eastman Kodak - Кодак 509 2
Verizon - WorldCom 501 2
Applied Materials 304 2
AT&T South - BellSouth 234 2
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 13
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2783 7
Boeing 1030 6
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1971 5
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 5
Royal Dutch Shell - Шелл 231 4
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 408 4
Conoco - ConocoPhillips 22 4
Halliburton - Халлибуртон Интернэшнл ГМБХ 24 3
Amgen 24 3
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 3
DuPont - Дюпон 101 3
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 3
Baker Hughes 11 3
NBC Universal Media - USA Network - Ticketmaster - Ticketmaster Entertainment - Ticketmaster Online-CitySearch - TicketWeb 49 2
Bristol-Myers Squibb Company - Bristol Myers Squibb (BMS) 21 2
Monsanto 16 2
C.E. Unterberg Towbin 11 2
Walmart - Wal-Mart Stores 402 2
eBay Inc 1637 2
Газпром ПАО 1482 2
UPS 215 2
McDonald’s - Макдоналдс 219 2
Газпром нефть 702 2
American Express - Amex 338 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 520 2
Walt Disney Company 644 2
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 2
Merrill Lynch 454 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 477 2
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 57 2
Colgate-Palmolive - Колгейт Палмолив 26 2
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 92 2
Prudential Securities 68 2
Dow Chemical Company (TDCC) 34 2
Cowen - SG Cowen 66 2
Global Partners Securities 42 2
Chevron Technology Ventures 2 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО УА - Альянс РОСНО Управление Активами 27 1
КазМунайГаз - КазТрансОйл 6 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1401 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1669 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5390 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 364 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 645 2
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 400 2
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 91 2
Судебная власть - Judicial power 2473 2
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3648 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2860 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1189 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4925 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 433 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 303 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1205 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2123 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 971 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 432 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 780 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 625 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 452 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 206 1
U.S. PS - United States Postal Service - Почтовая служба США 49 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
Президент Республики Казахстан - Президент РК - Управление делами Президента Республики Казахстан 70 1
Инновационная Норвегия - Innovasjon Norge - государственная компания и национальный банк развития 1 1
Правительство Норвегии - Парламент Норвегии, Стортинг - Государственный совет Норвегии, Statsrådet - органы государственной власти 22 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5920 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
PEX Network - Process Excellence Network 16 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64008 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34255 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60875 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29526 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12050 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16895 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14107 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13037 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10545 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21541 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5181 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35654 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13467 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25097 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5560 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2828 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7715 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24099 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18190 3
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3279 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9781 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2028 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6411 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17923 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12687 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27989 2
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1250 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8549 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33099 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27088 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3560 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5308 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12700 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8664 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1821 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8490 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13605 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2304 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3164 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1614 2
Microsoft Windows 16772 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7562 2
Microsoft Office 4117 2
Apple - App Store 3078 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1774 2
Apple iPhone 6 4861 2
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 77 2
Sabre Red 360 and GetThere 13 2
Chevron SmartBadge 1 1
ByteDance - TikTok 350 1
Apple iPad 3983 1
Apple iOS 8528 1
Linux OS 11407 1
Microsoft Windows 10 1929 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3522 1
Apple macOS 2387 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3095 1
Microsoft Azure 1513 1
Oracle Java - язык программирования 3448 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 665 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 327 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1191 1
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 428 1
StatCounter 471 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1643 1
Tencent - WeChat - мессенджер 174 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1307 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1829 1
SAP Ariba 308 1
HPE Synergy 62 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1385 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2532 1
MyDrivers 50 1
Acronis Backup - Acronis Backup & Recovery 79 1
Stafory - робот Вера 370 1
Aspen aspenONE 28 1
Кибербезопасность - PGP - Pretty Good Privacy - Прикладная криптосистема - PGP-шифрование 105 1
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 431 1
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 83 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1029 3
Pradilla Charles - Прадилья Чарлз 6 2
Payne Charles - Пэйн Чарльз 41 2
Driscoll Mike - Дрисколл Майк 4 2
Arbeter Mark - Арбитер Марк 5 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Buffett Warren - Баффет Уоррен 65 2
Зубков Александр 7 2
Бартенева Мария 33 2
Щербов Роман 15 2
Горемульта Андрей 8 2
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 2
Лиховайдо Василий 8 2
Pittman Robert - Питтман Роберт 9 2
Dhala Jeremy - Дала Джереми 2 2
Piskorowski Bryan - Пискоровски Брайан 36 2
Allchin Jim - Олчин Джим 23 1
Christey Steve - Кристи Стив 4 1
Мельникова Анастасия 438 1
Белоусов Сергей 254 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 389 1
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 222 1
Assange Julian - Ассанж Джулиан 26 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 60 1
Дырмовский Дмитрий 148 1
Смирнов Евгений 41 1
Набиуллина Эльвира 122 1
Сульгин Сергей 47 1
Myerson Terry - Майерсон Терри 65 1
Guthrie Scott - Гатри Скотт 30 1
Романов Михаил 34 1
Патрушев Николай 30 1
Медведев Дмитрий 1664 1
Гулевич Руслан 32 1
White Julia - Уайт Джулия 6 1
Ford Henry - Форд Генри 20 1
Callow Brett - Кэллоу Бретт 2 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 672 1
Jha Rajesh - Джа Раджеш 5 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54404 19
Россия - РФ - Российская федерация 164284 9
Европа 24895 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13751 6
США - Калифорния 4804 4
Земля - планета Солнечной системы 10826 3
Япония 13749 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3643 3
Канада 5056 3
Атлантический океан - Мексиканский залив 67 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18929 2
Казахстан - Республика 5991 2
Южная Корея - Республика 7005 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3122 2
Сингапур - Республика 1940 2
Бельгия - Королевство 1186 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3405 2
Нидерланды 3720 2
Чили - Республика 492 2
США - Миссури 129 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5449 2
Уран - планета Солнечной системы 548 2
Каспийское море - Кашаган - шельфовое нефтегазовое месторождение Казахстана 6 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4180 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47233 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1235 1
Азия - Азиатский регион 5882 1
Норвегия - Королевство 1852 1
Индия - Bharat 5834 1
Европа Восточная 3137 1
Америка - Американский регион 2204 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3429 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 1
США - Нью-Йорк 3172 1
Германия - Федеративная Республика 13142 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1817 1
Франция - Французская Республика 8134 1
Нидерланды - Амстердам 627 1
Бразилия - Федеративная Республика 2499 1
Китай - Тайвань 4227 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2724 16
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17978 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57050 7
Энергетика - Energy - Energetically 5777 7
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4939 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4776 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52914 6
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6650 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33303 5
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5870 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21348 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8158 4
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4468 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12155 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1455 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26968 3
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1509 3
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1638 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5070 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8744 3
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 970 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3130 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6650 2
Цензура - Свобода слово 514 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3096 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10178 2
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 746 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5071 2
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 350 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3538 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11635 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 965 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15818 2
ISDEX интернет-индекс 250 2
Здравоохранение - Болезнь Паркинсона 114 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7463 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1006 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8713 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5538 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 6
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 5
Dow Jones - MarketWatch 334 4
CNET Networks - CNET News 1643 3
Bloomberg 1604 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6072 2
NYT - The New York Times 1097 2
Nature 827 2
Forbes - Форбс 976 1
WikiLeaks 120 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11533 1
The Register - The Register Hardware 1771 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1335 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 239 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 673 1
Fortune 210 1
NBC News 187 1
The Engineer 79 1
Upside Today 59 1
PR Newswire 58 1
Internet Stock Report 994 6
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 4
S&P 500 565 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8537 3
Gartner - Гартнер 3647 3
IDC - International Data Corporation 4966 2
Fortune Global 500 293 2
Forrester Research 832 2
Bear Stearns 79 2
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 2
Thomson Financial - Thomson First Call 386 2
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 56 2
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 2
Nasdaq OMX PHLX - Philadelphia semiconductor 39 2
Standish Group International - Standish Group 10 1
Gartner - CEB Inc - Corporate Executive Board - TowerGroup 14 1
Moody's Investors Service 136 1
Datamonitor 83 1
Правительство Республики Татарстан - АН РТ - Академия наук Республики Татарстан 22 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1714 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1191 1
РАН - Российская академия наук 2097 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 1
California Crane School 3 1
РАН ИНМИ - Институт микробиологии имени С.Н. Виноградского 1 1
ВНИИУС - ВНИИ углеводородного сырья - Волжский научно-исследовательский институт углеводородного сырья 1 1
TAMU - Texas A&M University - Техасский университет A&M 21 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2182 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452010, в очереди разбора - 728028.
Создано именных указателей - 196525.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для заботы о здоровье: выбор ZOOM

Лучшие умные кондиционеры: выбор ZOOM

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа
Показать еще