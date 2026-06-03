Индексная книга (каталог) CNews*
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Смирнов Евгений
СОБЫТИЯ
Публикаций - 41, упоминаний - 42
Смирнов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Пшыченко Дмитрий 20 3
|Шадаев Максут 1197 3
|Аншина Марина 79 2
|Одиевич Вячеслав 5 2
|Граденко Михаил 53 2
|Курносов Федор 3 2
|Чудинов Дмитрий 86 2
|Мезенцев Роман 33 2
|Натрусов Артем 312 2
|Будин Алексей 22 1
|Устюжанин Дмитрий 50 1
|Тарасов Арсений 44 1
|Чурсин Дмитрий 86 1
|Глушков Иван 9 1
|Ходаков Сергей 42 1
|Скачков Юрий 52 1
|Кравченко Константин 101 1
|Кузнецов Евгений 55 1
|Лебедев Александр 47 1
|Добровинский Александр 48 1
|Богданов Александр 24 1
|Волконский Алексей 4 1
|Бурилов Андрей 117 1
|Гриценко Андрей 3 1
|Климов Андрей 88 1
|Иванов Константин 28 1
|Пономарев Михаил 18 1
|Ульянов Николай 173 1
|Шатковская Валерия 11 1
|Федоров Дмитрий 25 1
|Мельников Евгений 24 1
|Меднов Сергей 124 1
|Орешкин Сергей 7 1
|Меркулов Сергей 48 1
|Медведев Дмитрий 1664 1
|Гулевич Руслан 32 1
|Смирнов Иван 30 1
|Киреев Иван 40 1
|Белотелов Павел 1 1
|Сивцев Илья 172 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
|CNews RND - R&D.CNews 2274 1
|The Economist 48 1
|Forbes - Форбс 970 1
|Wikipedia - Википедия 637 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1446829, в очереди разбора - 728762.
Создано именных указателей - 195408.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1446829, в очереди разбора - 728762.
Создано именных указателей - 195408.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.