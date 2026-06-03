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Индексная книга (каталог) CNews*
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Смирнов Евгений

СОБЫТИЯ


03.06.2026 Axenix: крупный бизнес в России меняет подход к ERP 1
06.08.2025 ИИ становится необходимым инструментом работы современного банка 1
28.07.2025 Российская аналитическая платформа Modus BI теперь доступна клиентам Navicon 1
28.05.2025 Лидеры цифровизации банков выступят на «CNews FORUM Кейсы 2025» 2
07.02.2025 Navicon предлагает рынку услугу интеграционного проектирования 1
20.06.2023 Navicon и «1С» стали партнерами 1
26.10.2022 Webinar Group рассказала, как решать HR-задачи с помощью сервисов для онлайн-коммуникаций 1
28.09.2022 Webinar Group представила решение для промышленных компаний 1
22.12.2021 «Озон» вместе с Navicon автоматизировала процессы взаимодействия с дистрибьюторами и аптечными сетями 1
21.09.2021 Navicon завершил масштабирование системы для управления полевыми сотрудниками в Stada 1
02.09.2021 Navicon обновил решение для автоматизации в «Канонфарма Продакшн» 1
27.04.2021 «Билайн» и «Альфастрахование» запустили онлайн-продажи страховых полисов для защиты экрана смартфона 1
03.07.2020 «М.Видео» и «Альфастрахование» разработали страховку для защиты дома с услугами сантехника и электрика 1
31.03.2020 Navicon выпустил решение для удаленной работы медпредставителей 1
01.10.2019 Система маркировки фармпродукции, внедренная Navicon в Ipsen, прошла валидацию 1
03.12.2018 Что болит у фарминдустрии? 1
16.10.2018 Navicon автоматизировал управление полевыми сотрудниками STADA 1
18.06.2018 Navicon выпустил обновленную версию CRM-решения для фармацевтики 1
06.07.2017 Navicon развернул CRM в фармкомпании «НоваМедика» 1
27.10.2016 Navicon автоматизировал работу полевых сотрудников «Промо-Мед» 1
25.10.2016 Navicon запустил облако для фармацевтических компаний 1
08.08.2016 Navicon запустил свое облако на платформе Microsoft Azure 1
26.11.2015 Информационная безопасность: на подходе новое поколение защитных систем 1
02.12.2014 ИТ-аутсорсинг превращается в ИТ-сервис 1
21.11.2014 Ведущие эксперты по ИТ и лидеры рынка подвели итоги года на CNews Forum 2014 1
21.11.2014 Борьба с киберпреступностью набирает обороты 1
23.10.2014 ИКТ в ТЭК: новые горизонты и новые препятствия 1
01.10.2014 Контакт-центры требуют инноваций 1
19.09.2014 Облачные технологии стали мейнстримом 1
20.02.2014 «Большие данные» создают хороший контент 1
30.08.2013 Операторы платежных систем будут ежемесячно отчитываться перед ЦБ 1
29.08.2013 В ноябре появится первая в мире карта-трансформер 1
24.10.2012 Облачная безопасность растет благодаря мобильности 1
22.08.2012 Новые технологии «Лаборатории Касперского» анализируют работу системы и выявляют ботнеты 1
15.11.2011 Будущее компаний за мобильными сотрудниками 1
14.05.2010 «Лаборатория Касперского» запатентовала технологию борьбы с графическим спамом 1
30.04.2010 Как осмысленно обустроить Сколково 1
31.08.2009 «Лаборатория Касперского» запатентовала 5 новых ИБ-технологий в России 1
30.01.2009 «Лаборатория Касперского» запатентовала способ распознавания графического спама 1
28.01.2003 Россия на распутье: конкурентоспособность или отказ от амбиций? 1

Публикаций - 41, упоминаний - 42

Смирнов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Navicon - Навикон 335 15
Microsoft Corporation 25637 9
9405 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5512 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9409 4
SAP SE 5557 3
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 609 2
Деметра-Холдинг - СИАМ консалтинг 15 2
Paygine - Пэй Энджин 17 2
Samsung Electronics 10954 2
IBM - International Business Machines Corp 9659 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 697 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 749 2
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 186 1
Конфидент ЦЗИ - Конфидент Центр защиты информации 140 1
DarkHotel - Хакерскаяя группировка 11 1
ASD Technologies - АСД Технолоджиз 18 1
Газпромнефть ЦР - Газпромнефть Цифровые решения - ГПН ЦР - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 41 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 837 1
Kryon 8 1
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 1
Google LLC 12559 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 240 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 124 1
Открытые технологии 729 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 274 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 478 1
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 51 1
Resco 4 1
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 127 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 479 1
Парадигма 165 1
Content AI - Контент ИИ - Контент ИИ Технологии - Контент Аи Солюшнс Билишим Ве Текноложи Хизметлери Аноним Ширкети - Content AI Solutions Bilisim Ve Teknoloji Hizmetleri Anonim Sirketi 125 1
Бест Софт ПКФ 8 1
Genesys Telecommunications 6 1
Технократ 6 1
AT&T - SBC Telecom - Ameritech 38 1
Trans-Ameritech - Транс-Америтек 5 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 174 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 56 1
IQVIA 4 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3110 3
ВТБ - Почта Банк 511 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2876 3
МКБ - Московский кредитный банк 645 3
Bayer AG - Байер 85 2
Stada 27 2
Силовые машины 162 2
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 2
Walmart - Wal-Mart Stores 393 2
Почта России ПАО 2321 2
Газпром ПАО 1457 2
ГПБ - Газпромбанк 1250 2
Takeda Pharmaceutical - Такеда Россия-СНГ- Никомед Россия-СНГ 33 2
Альфа-Банк 1951 2
Visa International 1986 2
Русагро Группа Компаний 360 2
Газпром нефть 697 2
АльфаСтрахование СГ 378 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 537 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 606 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 611 2
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 145 2
Протек - Ригла - аптечная сеть 56 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 50 1
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 157 1
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 33 1
Акрихин ХФК - Фармацевтическая компания 48 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 1
Лента - OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 61 1
Юнифарм - Unipharm 12 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 181 1
Castorama - Касторама 32 1
Агроэко ГК 45 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Ipsen 3 1
КСЭ - Курьер Сервис Экспресс 22 1
AstraZeneca - АстраЗенека 64 1
Газпром бурение 58 1
Синара Банк - ДелоБанк 67 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3378 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13493 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5419 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 243 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 558 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1172 2
Федеральное казначейство России 1927 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 213 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Управление организации государственного контроля качества медицинской продукции 1 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 36 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5896 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5548 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3634 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2851 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5373 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2290 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1888 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4908 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1485 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2116 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 175 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1578 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 364 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 360 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 399 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77300 26
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35390 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24769 13
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8061 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60345 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33909 9
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17795 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5789 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23905 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12717 7
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12582 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12955 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8408 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8448 5
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12645 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7490 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6259 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26007 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10471 4
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12818 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7722 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6989 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13740 4
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4557 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9120 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9186 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14037 4
Navicon Pharma CRM 12 7
Navicon Pharma BI 20 7
Navicon FMCG TDC - Trade Data Consolidation - Navicon SalesOut 24 4
Microsoft Dynamics 365 142 4
Resco Mobile CRM 5 3
Navicon Pharma TPM - Navicon Pharma Trade Promotion Management 3 2
Navicon Hermes 3 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar Meetings 36 2
Microsoft Azure 1505 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1762 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5521 2
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 183 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 262 2
Microsoft Dynamics 1195 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1020 1
ЦРПТ - КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 45 1
Microsoft Azure Machine Learning - Microsoft Azure ML - Microsoft Azure AutoML 20 1
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 92 1
Microsoft Silverlight - Smooth Streaming 167 1
ELMA BPM 36 1
Utrace Warehouse manager 1 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Adobe Marketo Engage 7 1
Navicon Connect 1 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 135 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 290 1
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 55 1
ЕМИАС Электронный рецепт 90 1
Adobe AIR - Adobe Integrated Runtime 56 1
HCL Lotus Domino - IBM Lotus Sametime 83 1
Kryon RPA - Kryon Robotic Process Automation 3 1
Adobe Connect 25 1
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 106 1
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Сфера Документы - Сфера EDI 46 1
Navicon Cloud 1 1
Navicon BI 1 1
1С Энергетика 9 1
Axiom JDK СЗИ 154 1
Navicon Pharma TDC - Navicon Pharma Trade Data Consolidation 1 1
Content AI - ContentCapture 47 1
Пшыченко Дмитрий 20 3
Шадаев Максут 1197 3
Аншина Марина 79 2
Одиевич Вячеслав 5 2
Граденко Михаил 53 2
Курносов Федор 3 2
Чудинов Дмитрий 86 2
Мезенцев Роман 33 2
Натрусов Артем 312 2
Будин Алексей 22 1
Устюжанин Дмитрий 50 1
Тарасов Арсений 44 1
Чурсин Дмитрий 86 1
Глушков Иван 9 1
Ходаков Сергей 42 1
Скачков Юрий 52 1
Кравченко Константин 101 1
Кузнецов Евгений 55 1
Лебедев Александр 47 1
Добровинский Александр 48 1
Богданов Александр 24 1
Волконский Алексей 4 1
Бурилов Андрей 117 1
Гриценко Андрей 3 1
Климов Андрей 88 1
Иванов Константин 28 1
Пономарев Михаил 18 1
Ульянов Николай 173 1
Шатковская Валерия 11 1
Федоров Дмитрий 25 1
Мельников Евгений 24 1
Меднов Сергей 124 1
Орешкин Сергей 7 1
Меркулов Сергей 48 1
Медведев Дмитрий 1664 1
Гулевич Руслан 32 1
Смирнов Иван 30 1
Киреев Иван 40 1
Белотелов Павел 1 1
Сивцев Илья 172 1
Россия - РФ - Российская федерация 163383 38
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54209 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47046 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14725 6
Европа 24867 3
Европа Восточная 3135 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18840 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3112 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8433 2
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 313 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 785 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Усинск 51 1
Казахстан - Республика 5969 1
Земля - планета Солнечной системы 10812 1
Азия - Азиатский регион 5867 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19270 1
Индия - Bharat 5811 1
Германия - Федеративная Республика 13094 1
Солнечная система - Solar system 2558 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3111 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2246 1
Чехия - Чешская Республика 1342 1
Украина 7894 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1065 1
Грузия 1316 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1287 1
Россия - Крайний Север 339 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 574 1
Хорватия - Республика 284 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52685 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26838 15
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4911 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56689 10
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11106 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6481 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15734 6
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1661 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12102 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6069 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8718 4
Статистика - Statistics - статистические данные 1868 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7629 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21200 4
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 384 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6406 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8663 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33092 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2133 3
Энергетика - Energy - Energetically 5732 3
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