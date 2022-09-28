Webinar Group представила решение для онлайн-встреч, совещаний и совместной работы в промышленных компаниях

В Москве прошла шестая конференция «ИТ в промышленности: курс на импортозамещение и инновации». Руководитель отдела обучения компании Webinar Group Евгений Смирнов выступил удаленно и представил участникам платформу Webinar Meetings.

В выступлении были затронуты темы преимущества российского решения перед зарубежными аналогами и особенностей серверного решения. Webinar Group поделилась успешными кейсами промышленных компаний, перешедших с иностранных сервисов на Webinar Meetings — ГК «Рогнеда» и Нижегородского института прикладных технологий (НИПТ).

Выступление Webinar Group на конференции

«Сегодня Webinar Meetings отлично подходит для импортозамещения зарубежных сервисов для онлайн-встреч, — рассказывает Евгений Смирнов. — Сервис предлагает не только стандартный функционал ВКС-решения, но и инструменты для вовлечения и совместной работы. Если говорить о промышленной отрасли, то клиентов также интересуют настройки брендирования, детализированная статистика и автоматическая запись мероприятий».

Webinar Group продолжает активно участвовать в форумах и конференциях, посвященных цифровой трансформации и импортозамещению в ИТ. 13 октября компания примет участие в конференции CNews «Цифровая трансформация в условиях санкций».





