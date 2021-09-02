Navicon обновил решение для автоматизации в «Канонфарма Продакшн»

Системный интегратор и разработчик Navicon обновил решение Navicon TDC в ЗАО «Канонфарма Продакшн». Оно предназначено для автоматизации процессов сбора и обработки данных о продажах от дистрибьюторов и аптечных сетей. Проект удалось завершить за полтора месяца. Новая версия системы позволила значительно сократить время на разбор и унификацию вторичных данных. Также в процессе обновления ИТ-специалисты Navicon провели оптимизацию внутренней ИТ-инфраструктуры фармкомпании.

ЗАО «Канонфарма Продакшн» входит в ТОП-5 производителей быстрорастущих компаний фармацевтического рынка (IQVIA, 2020). В портфеле фармкомпании – более 300 наименований лекарственных препаратов для борьбы с широким спектром заболеваний. Некоторые из них не имеют отечественных аналогов и входят в перечень лекарственных средств, имеющих приоритетное значение для производства в РФ.

Несколько лет назад команда Navicon внедрила в компании «Канонфарма Продакшн» решение Navicon SalesOut, разработанное на базе технологии SilverLight от Microsoft. Система позволила автоматизировать процессы обработки и анализа данных о вторичных продажах, а также управлять сопутствующими мастер-данными и единой клиентской базой. Navicon постоянно совершенствует решение: чтобы получить доступ к новым возможностям и устранить сложности, которые со временем возникли в работе системы, в компании «Канонфарма Продакшн» приняли решение обновить ее до последней актуальной конфигурации – Navicon TDC.

Основной задачей в рамках проекта стало упрощение работы ключевых функций системы, в частности, процесса загрузки данных вторичных продаж и формирования единой базы аптек. Процесс обновления занял полтора месяца, за это время специалисты Navicon и «Канонфарма Продакшн» также оптимизировали внутреннюю ИТ-инфраструктуру фармкомпании. В результате удалось значительно сократить временные затраты на разбор и унификацию данных от дистрибьюторов и аптечных сетей.

«Мы пользовались ранней версией системы более пяти лет. Старая конфигурация позволяла решать задачи консолидации и очистки данных по продажам, но, безусловно, со временем эффективность системы стала снижаться. Например, некоторые процедуры стали занимать слишком много времени, старая логика нахождения новых клиентов и маппинга текущих потеряла свою актуальность. Мы приняли решение обновить систему и в результате значительно сократили время на подготовку аналитики по вторичным продажам. Для нас это главный показатель успешности проекта», – комментирует Владимир Чмуль, руководитель группы аналитиков ЗАО «Канонфарма Продакшн».

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Новая версия системы предоставляется по подписке: ее можно развернуть на серверах заказчика или в облачной среде. Navicon предлагает широкий набор сервисов для обработки данных вторичных продаж. Кроме того, благодаря усовершенствованным инструментам аналитики руководство фармацевтического предприятия может строить прогнозы и планировать производство продукции: точность ежемесячных прогнозов Navicon TDC достигает 93% в разрезе каждого города и бренда. Также система помогает детально оценивать взаимодействие отдела маркетинга с аптечными сетями, контролировать эффективность торговых точек и каналов сбыта продукции. В результате отделы продаж и маркетинга ЗАО «Канонфарма Продакшн» могут использовать информацию обо всех взаимодействиях компании с дистрибьюторами и аптечными сетями для принятия эффективных управленческих решений.

«Всегда приятно, когда продукты Navicon оказываются востребованными, и клиенты возвращаются за их новыми версиями – это говорит о качестве созданных нами решений. Navicon TDC на рынке уже более 10 лет, каждый год мы анонсируем новые функции», – отмечает Евгений Смирнов, коммерческий директор и партнер по Pharma & Healthcare в компании Navicon.

«В ближайших релизах мы планируем комплексный переход наших решений из линейки Navicon 360 в облака с подключением новых сервисов. Речь идет, прежде всего, о Navicon TDC и TPM, модулях по управлению мастер-данными и инструментах сопутствующей аналитики. Особое внимание будет уделено возможностям для комплексной оценки клиента и выстраивания стратегии работы с ним», – комментирует Владислав Воронцов, CPO линейки продуктов 360 в компании Navicon.