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Navicon выпустил решение для удаленной работы медпредставителей

ПО Софт

Системный интегратор Navicon пополнил свою линейку отраслевых решений для фармацевтической отрасли новым продуктом Navicon Connect. Решение является прикладным и автоматизирует удаленное взаимодействие полевых сотрудников фармацевтических компаний с клиентами. С помощью решения медицинские представители могут поддерживать необходимую частоту контакта с врачами, выбирать наиболее эффективный сценарий проведения удаленного визита и достигать своих KPI.

Распространение коронавируса поставило перед фармацевтическими компаниями новый вызов. Полевые сотрудники при посещении больниц и аптек сталкиваются с риском заражения, а также с высокой загруженностью врачей и фармацевтов. В результате эффективность очных визитов значительно снижается, или же их проведение становится невозможным. Ситуация дополнительно осложняется уходом медицинских представителей на больничный или на карантин, что фактически сводит выполнения KPI к минимальным значениям.

Navicon оперативно проанализировал сложившуюся ситуацию и сконцентрировал силы на том, чтобы помочь своим клиентам и другим участникам рынка. В результате было разработано решение, которое поможет фармацевтическим компаниям перевести своих полевых сотрудников на дистанционный формат работы с врачами и фармацевтами. Navicon Connect быстро развертывается в облаке, соответствующем требованиям действующего законодательства, и не требует смены CRM-системы, ранее используемой для выполнения визитной активности. Медицинский представитель может организовать удаленный визит в любой удобной для него точке, используя для этого компьютер, телефон или планшет с доступом в интернет.

Первая версия решения включает следующую функциональность: создание и совершение звонка из карточки клиента; загрузка индивидуального скрипта разговора в зависимости от типа клиента; заполнение анкеты медицинским представителем во время звонка; фиксацию результатов разговора с клиентом; создание задач на звонки при отсутствии ответа на звонок клиентом; приложение для записи разговора с клиентом к карточке звонка.

Решение предполагает интеграцию с существующей активной клиентской базой медицинского представителя и телефонией, что позволит автоматически фиксировать все данные об исходящих звонках. Входящие и пропущенные звонки также фиксируются в привязке к медицинскому представителю и клиенту благодаря встроенной автоматической идентификации по номеру телефона с возможностью автоматического создания связанной задачи на звонок для медицинского представителя.

При планировании удаленного визита, медицинский представитель может выбрать один из нескольких доступных скриптов разговора, наиболее подходящий и эффективный для работы с конкретным клиентом. Все результаты проведенных звонков и данные колл-трекинга можно включить в отчетность системы (или иного интегрируемого решения) для контроля и проверки качества работы медицинских представителей менеджментом фармацевтической компании.

В следующих версиях решение Navicon Connect будет обогащено дополнительной функциональностью, что позволит расширить спектр задач, решаемых в рамках удаленных визитов, и повысить эффект от использования решения.

«Удаленные визиты и раньше были эффективной альтернативой очному визиту, а теперь они, возможно, станут единственным каналом для прямого общения с врачами и фармацевтами. Поэтому фармкомпаниям нужно как можно скорее научиться управлять удаленной работой своих медпредставителей. Когда ситуация стабилизируется, часть визитов можно будет оставить в таком формате, что поможет сократить расходы на перемещения и повысить продуктивность работы полевых сотрудников», – сказал Евгений Смирнов, коммерческий директор и партнер по Pharma & FMCG компании Navicon.



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