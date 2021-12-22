«Озон» вместе с Navicon автоматизировала процессы взаимодействия с дистрибьюторами и аптечными сетями

Две собственные разработки Navicon, внедренные в фармкомпании, увеличили ее оборот без привлечения дополнительных технических и человеческих ресурсов. Они позволили консолидировать и оперативно управлять данными вторичных продаж от сетей и дистрибьюторов, проводить продвинутый анализ спроса и стоков, управлять маркетинговыми контрактами с сетями и оценивать маркетинговые инвестиции. Об этом CNews сообщили представители Navicon.

Navicon внедрил в «Озон фарм» два собственных ИТ-решения, построенных на базе авторских технологий компании и Microsoft SQL Server 2014 Standard Edition: Navicon Pharma TDC и Navicon Pharma TPM. Проект был реализован в условиях пандемии и нестабильного рынка, что потребовало от команды Navicon дополнительной гибкости: поэтому ее специалисты, в частности, использовали принципы no-code разработки в процессе адаптации своих решений к потребностям фармкомпании.

Реализация проекта происходила в два этапа. Сначала команда Navicon внедрила решение Navicon Pharma TDC. Оно позволило консолидировать и оперативно управлять данными вторичных продаж от сетей и дистрибьюторов, проводить продвинутый анализ спроса и стоков. Во время второго этапа было внедрено решение Navicon Pharma TPM. С помощью него фармкомпания может управлять маркетинговыми контрактами с сетями – как по типовым, так и по усовершенствованным, уникальным для рынка схемам – а также оперативно рассчитывать и оценивать маркетинговые инвестиции.

С помощью комплексной автоматизации процессов продаж удалось поддержать и увеличить оборот компании без существенного расширения технических и человеческих ресурсов. Новый инструментарий полностью решает все вопросы, связанные с управлением продажами, а также позволяет создать базу для дальнейшего развития автоматизированных бизнес-процессов.

«"Озон" быстро растет даже в условиях пандемии: запускаются новые производственные линии, расширяется продуктовая линейка и сотрудничество с аптечными сетями. Автоматизация вторичных продаж и трейд-маркетинга позволит фармпроизводителю выстраивать более прозрачные и управляемые взаимоотношения с партнерами, что крайне важно на текущем этапе развития бизнеса. В будущем это приведет к кратному увеличению прибыли компании и откроет новые перспективы для роста», – сказал коммерческий директор и партнер по Pharma&Healthcare в компании Navicon Евгений Смирнов.

В планах – дальнейшее совершенствование стратегии работы с партнерами. Развивать новый ИТ-инструментарий планируется на уже сформированной и успешно внедренной технологической базе.

О компании Navicon

Navicon — системный интегратор, один из российских лидеров в области ИТ-консалтинга и управления проектами. Компания основана в 2002 г., сегодня в ее штате более 400 сотрудников. Navicon является единственным авторизованным партнером Kryon Systems по продвижению технологий RPA на российском рынке. Компания обладает большой командой сертифицированных специалистов, имеющей опыт внедрений Kryon RPA у крупных российских заказчиков и способной решать задачи любой сложности.