Ozon Фармацевтика - Озон Фарм

Группа «Озон Фармацевтика» – российский производитель фармацевтических препаратов: низкомолекулярной фармацевтике, производстве высокотоксичных препаратов против онкологии и сложных наукоемких лекарственных препаратов в сфере биотехнологий. У «Озон Фармацевтика» 16 действующих производственных участков, сертифицированных по стандартам GMP. Все производственные мощности находятся в Самарской области (в г. Тольятти и г. Жигулевск), а также научно-исследовательские лаборатории в биофармацевтическом кластере Сколково и г. Химки.