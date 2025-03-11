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Ozon Фармацевтика Озон Фарм
Группа «Озон Фармацевтика» – российский производитель фармацевтических препаратов: низкомолекулярной фармацевтике, производстве высокотоксичных препаратов против онкологии и сложных наукоемких лекарственных препаратов в сфере биотехнологий. У «Озон Фармацевтика» 16 действующих производственных участков, сертифицированных по стандартам GMP. Все производственные мощности находятся в Самарской области (в г. Тольятти и г. Жигулевск), а также научно-исследовательские лаборатории в биофармацевтическом кластере Сколково и г. Химки.
|11.03.2025
|«Озон Фармацевтика» увеличила портфель регистрационных удостоверений до 535 по итогам 2024 года 2
|22.12.2021
|«Озон» вместе с Navicon автоматизировала процессы взаимодействия с дистрибьюторами и аптечными сетями 1
Ozon Фармацевтика и организации, системы, технологии, персоны:
|Kryon 8 1
|Microsoft Corporation 24703 1
|Navicon - Навикон 290 1
|Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1390 1
|Navicon Pharma BI 20 1
|Kryon RPA - Kryon Robotic Process Automation 3 1
|Navicon Pharma TPM - Navicon Pharma Trade Promotion Management 3 1
|Microsoft SQL Server - MS SQL 1668 1
|Ульянова Мария 2 1
|Смирнов Евгений 37 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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