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Ozon Фармацевтика Озон Фарм

Ozon Фармацевтика - Озон Фарм

Группа «Озон Фармацевтика» – российский производитель фармацевтических препаратов: низкомолекулярной фармацевтике, производстве высокотоксичных препаратов против онкологии и сложных наукоемких лекарственных препаратов в сфере биотехнологий. У «Озон Фармацевтика» 16 действующих производственных участков, сертифицированных по стандартам GMP. Все производственные мощности находятся в Самарской области (в г. Тольятти и г. Жигулевск), а также научно-исследовательские лаборатории в биофармацевтическом кластере Сколково и г. Химки.


11.03.2025 «Озон Фармацевтика» увеличила портфель регистрационных удостоверений до 535 по итогам 2024 года 2
22.12.2021 «Озон» вместе с Navicon автоматизировала процессы взаимодействия с дистрибьюторами и аптечными сетями 1

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Ozon Фармацевтика и организации, системы, технологии, персоны:

Kryon 8 1
Microsoft Corporation 24703 1
Navicon - Навикон 290 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1372 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1390 1
Трансфер технологий 152 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12272 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3102 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31100 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7176 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1052 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67115 1
TPM - Trusted Platform Module - Криптопроцессор криптографических ключей для защиты информации - чип безопасности 238 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5457 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 810 1
Navicon Pharma BI 20 1
Kryon RPA - Kryon Robotic Process Automation 3 1
Navicon Pharma TPM - Navicon Pharma Trade Promotion Management 3 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1668 1
Ульянова Мария 2 1
Смирнов Евгений 37 1
Россия - РФ - Российская федерация 145998 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4403 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2773 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 612 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1096 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4704 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3678 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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