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«Озон Фармацевтика» увеличила портфель регистрационных удостоверений до 535 по итогам 2024 года

«Озон Фармацевтика» в 2024 году получила 31 регистрационное удостоверение (РУ). Новые РУ охватывают как рецептурный, так и безрецептурный сегменты в различных фармакологических группах. Об этом CNews сообщили представители «Озон Фармацевтики».

С 2021 г. портфель регистрационных удостоверений группы увеличился на 20% с 445 до 535 РУ. По числу действующих РУ «Озон Фармацевтика» сохраняет за собой безусловное лидерство на российском рынке.

Новые регистрации охватывают широкий спектр фармакологических групп и лекарственных форм - таблетки, капсулы, спреи и растворы. Среди фармакологических групп можно выделить противоопухолевые препараты «Озон Медика», противовирусные, гипогликемические средства, иммунодепрессанты.

На конец года на разных стадиях разработки и регистрации находилось 246 препаратов, которые позволят обеспечить высокую динамику новых регистраций. Портфель препаратов в разработке регулярно пополняется.

Компания прилагает значительные усилия не только для получения новых РУ, но и для поддержания регистрационных удостоверений текущего портфеля в актуальном состоянии. Эта работа включает в себя как продление сроков действия удостоверений, так и добавление новых производителей сырья, актуализацию инструкций.

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Мария Ульянова, директор по развитию группы «Озон Фармацевтика»: «Получение регистрационного удостоверения – это достаточно длительная процедура, включающая в себя несколько этапов от проведения исследования биоэквивалентности и подготовки досье до тщательной экспертизы качества в Минздраве. От того насколько эффективно выстроен внутренний процесс в компании зависит скорость получения регистрационного удостоверения. «Озон Фармацевтика» удалось оптимизировать процедуры, существенно сократив срок пребывания препарата в стадии разработки. В группе отлажен трансфер технологий и результатов аналитики с этапа разработки в производственные службы. После получения регистрационного удостоверения компания готова к запуску препарата в коммерческое производство».

Работа по приведению досье к требованиям Евразийского экономического союза (ЕАЭС) также является важной составляющей текущей деятельности компании в области регистрации. Компания входит в число лидеров по приведению числа досье к требованиям ЕАЭС. Большая часть портфеля группы уже получила утверждение Министерства здравоохранения, а значит группа будет полноценно представлена на едином рынке лекарственных средств стран ЕАЭС.

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