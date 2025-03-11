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Ульянова Мария


11.03.2025 «Озон Фармацевтика» увеличила портфель регистрационных удостоверений до 535 по итогам 2024 года 1
22.11.2023 Московские студенты разработали веб-сервис для борьбы с незаконной торговлей 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Ульянова Мария и организации, системы, технологии, персоны:

Ozon Фармацевтика - Озон Фарм 2 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1390 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3952 1
Кластеризация - Кластерный анализ - Cluster analysis 358 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 902 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 632 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1586 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24361 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1337 1
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Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 639 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 481 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29446 1
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МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 378 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345759, в очереди разбора - 764821.
Создано именных указателей - 170401.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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