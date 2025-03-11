Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ульянова Мария
|11.03.2025
|«Озон Фармацевтика» увеличила портфель регистрационных удостоверений до 535 по итогам 2024 года 1
|22.11.2023
|Московские студенты разработали веб-сервис для борьбы с незаконной торговлей 1
Ульянова Мария и организации, системы, технологии, персоны:
|Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1390 1
|Цыканов Артем 1 1
|Захаров Тимур 1 1
|Анисимова Надежда 1 1
|Гуров Евгений 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345759, в очереди разбора - 764821.
Создано именных указателей - 170401.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.