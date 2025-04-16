ТФОМС Сахалинской области переходит на российское ПО

Система здравоохранения Дальнего Востока поддержала политику импортозамещения в сфере информационных технологий. Одним из примеров этого процесса стало решение Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Сахалинской области о переходе на отечественное программное обеспечение. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

В рамках государственного контракта ООО «МАСКОМ-Техлайн» осуществил поставку и внедрение российских продуктов — операционной системы «Ред ОС» и системы централизованного управления «Ред АДМ».

Детали проекта

Контракт предусматривал поставку 77 лицензий «Ред ОС» — российской операционной системы, разработанной компанией «Ред Софт». Также было установлено 78 лицензий системы централизованного управления серверами и рабочими станциями «Ред АДМ», которая позволяет управлять парком компьютеров и серверов.

Внедрение и поддержка

Помимо поставки ПО, специалисты ООО «МАСКОМ-Техлайн» реализовали полный цикл внедрения программных продуктов: от настройки оборудования до технической поддержки на всех этапах эксплуатации. Это позволило обеспечить бесперебойную работу информационных систем ТФОМС Сахалинской области и минимизировать риски, связанные с переходом на новые ИТ-решения.

Дмитрий Семченко, генеральный директор ООО «МАСКОМ-Техлайн»: «Реализация этого проекта подтверждает нашу высокую квалификацию и способность решать сложные задачи в области цифровизации. Мы гордимся тем, что можем внести свой вклад в развитие отечественного ИТ-сектора и способствовать укреплению экономической независимости страны».

Планы по цифровизации ТФОМС Сахалинской области

Переход на российское ПО в ТФОМС Сахалинской области — это шаг на пути к созданию устойчивой и независимой информационной инфраструктуры в здравоохранении региона.

Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт»: «Проект, реализованный ООО «МАСКОМ-Техлайн» совместно с «Ред Софт», – это пример успешного сотрудничества государственных учреждений и бизнеса по цифровизации отрасли здравоохранения. Мы видим, что сегодня российские разработки способны полностью заменить зарубежные ИТ-продукты, предоставляя качественные решения для разных секторов экономики».

Следующим этапом после завершения внедрения станет мониторинг и оптимизация работы систем, а также обучение сотрудников ТФОМС Сахалинской области работе с новым ПО. Проект позволит повысить безопасность и эффективность информационных систем организации сферы здравоохранения, а также поддержит отечественных разработчиков и внесет вклад в укрепление экономической независимости страны.

Мария Ульянова, директор ТФОМС СО: «Импортозамещение через цифровизацию – это не отказ от иностранных технологий, а создание собственных, более совершенных. Российские ИТ-решения уже сегодня доказывают: мы можем не только замещать, но и опережать».