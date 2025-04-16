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Семченко Дмитрий



16.04.2025 ТФОМС Сахалинской области переходит на российское ПО 1
20.03.2023 RDW Technology и «МАСКОМ-техлайн» подписали партнерское соглашение 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Семченко Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 89 1
МАСКОМ - Маском-техлайн - Маском Восток - Маском ЦБИ - Маском Центр безопасности информации - ДСЦБИ - Mascom 13 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 114 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3187 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2995 1
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Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3973 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16295 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25805 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2307 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28507 1
МАСКОМ - MSOC - Центр мониторинга и управления информационной безопасностью 2 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1695 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 253 1
Коваленко Павел 40 1
Россия - РФ - Российская федерация 147414 2
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8871 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52059 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3304 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2471 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Создано именных указателей - 173095.
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