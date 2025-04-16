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Семченко Дмитрий
|16.04.2025
|ТФОМС Сахалинской области переходит на российское ПО 1
|20.03.2023
|RDW Technology и «МАСКОМ-техлайн» подписали партнерское соглашение 1
Семченко Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 89 1
|МАСКОМ - Маском-техлайн - Маском Восток - Маском ЦБИ - Маском Центр безопасности информации - ДСЦБИ - Mascom 13 1
|Коваленко Павел 40 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147414 2
|Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2714 2
|Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1174 1
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