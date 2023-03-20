RDW Technology и «МАСКОМ-техлайн» подписали партнерское соглашение

Российский производитель вычислительной техники RDW Technology и «МАСКОМ-техлайн», предлагающий решения в сфере информационной безопасности, системной интеграции и имеющий лицензии ФСТЭК России и ФСБ России, подписали партнерское соглашение и договорились о совместном продвижении компьютерной техники и серверного оборудования бренда RDW Computers на Дальнем Востоке.

Заказчикам одного из ведущих системных интеграторов Дальнего Востока «МАСКОМ-техлайн» доступны все линейки компьютерного и серверного оборудования производителя. Представители технического и коммерческого департамента компании RDW помогут оперативно подобрать решения, полно отвечающее текущим и перспективным потребностям заказчика для максимального обеспечения информационной безопасности.

«Для нас и нашего дальневосточного партнера крайне важно защитить персональные данные и объекты КИИ наших заказчиков в условиях санкционного сдерживания, – отметил пресс-секретарь RDW Technology Павел Коваленко. – «МАСКОМ-техлайн» – центр компетенций в области импортозамещения, оказывающий полный комплекс услуг от подбора решения до технической поддержки и обучения. И мы уверены, наша совместная работа еще больше укрепит его уровень в этом регионе России».

«Сотрудничество с российскими производителями компьютерного оборудования и программного обеспечения – одно из приоритетных направлений компании на ближайшее время, - сказал генеральный директор ООО «МАСКОМ-техлайн» Дмитрий Семченко. – Партнерство с RDW Technology расширяет наши возможности работы, мы можем предлагать заказчикам качественные комплексные решения, которые максимально закрывают их потребности.

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ООО «МАСКОМ-техлайн» (входит в холдинг «МАСКОМ Восток») — центр компетенций в области защиты информации, системной интеграции, создания защищенных информационно-телекоммуникационных систем, интеллектуальных транспортных систем.

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На базе компании действует Центр мониторинга и управления информационной безопасностью MSOC – первый и единственный SOC, обладающий правом исполнять функции центра ГосСОПКА, вся технологическая база которого развернута в Хабаровске.

RDW Technology – российский производитель вычислительного оборудования. С 2015 г. под брендом RDW Computers производит сертифицированную российскую компьютерную технику, отвечающую требования цифровой безопасности государственной инфраструктуры.

В продуктовом портфеле RDW находится вычислительное и серверное оборудование. Всего 106 конфигураций продуктов компании. Все оборудование проходит систему контроля качества. Предусмотрена предустановка ОС и СЗИ. На сегодняшний день все оборудование RDW включено в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга.