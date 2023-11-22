Московские студенты разработали веб-сервис для борьбы с незаконной торговлей

Команда студентов НИТУ МИСИС MISIS Banach Space разработала веб-сервис, позволяющий с помощью компьютерного зрения распознавать недобросовестных продавцов, как по видеозаписи, так и в режиме реального времени по камерам городского наблюдения. Об этом CNews сообщили представители НИТУ МИСИС.

Особенностью разработки команды MISIS Banach Space стала высокая точность результатов детекции объектов за счет дополнительного анализа результатов, представленных моделью, а также кластеризации предполагаемых остановок недобросовестного продавца. В сервисе предусмотрена возможность дополнительного обучения модели через пользовательский интерфейс разметки (выделения объекта) на кадре видео. Кроме того, можно группировать камеры и видеозаписи по критериям, а также настраивать разные права доступа. В команду вошли студенты Института компьютерных наук университета МИСИС: Надежда Анисимова, Мария Ульянова, Тимур Захаров, Евгений Гуров, Артем Цыканов.

«Прийти к такому результату нам помог ответственный подход каждого участника: трудолюбие, самоотдача, стремление создать качественный продукт, реализовать весь задуманный функционал и даже больше. Мы испробовали множество способов решения задачи и выбрали лучшие», – отметила капитан команды, студентка третьего курса Института компьютерных наук НИТУ МИСИС Надежда Анисимова.

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Университет науки и технологий МИСИС – вуз в области создания, внедрения и применения новых технологий и материалов. В научно-исследовательской деятельности университет МИСИС концентрируется на таких приоритетных направлениях, как металлургия, горное дело, материаловедение, квантовые технологии, биоматериалы и биоинженерия, альтернативная энергетика, аддитивные и информационные технологии. В вузе действует порядка 45 научно-исследовательских лабораторий и инжиниринговых центров мирового уровня, в которых работают ведущие российские и зарубежные ученые. В состав университета входит семь институтов и шесть филиалов – четыре в России и два за рубежом. В вузе более 23 тыс. обучающихся, 25% студентов – граждане 86 стран. Университет МИСИС сотрудничает более чем с 1600 крупнейшими компаниями России и мира.