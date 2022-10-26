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Webinar Group рассказала, как решать HR-задачи с помощью сервисов для онлайн-коммуникаций

13-14 октября в Москве прошел XXIII Саммит HR-Директоров России и СНГ, посвященный трансформации организаций и вопросам развития человеческого капитала и цифрового HR в 2022 году. На мероприятии выступили представители Росатома, Норникеля, Сбербанк, РЖД, Альфа-Банка и других крупнейших компаний страны. Свой доклад участникам представил руководитель отдела обучения компании Webinar Group Евгений Смирнов.

В своем выступлении он рассказал о преимуществах российского сервиса Webinar Meetings, а также поделился кейсами компаний, которые с его помощью успешно решают задачи онбординга, адаптации и обучения персонала — Тинькофф, OBI и Аскон.

«Webinar Meetings отлично подходит для решения HR-задач, — рассказывает Евгений Смирнов. — Наши клиенты проводят первичное обучение кандидатов и тренинги для сотрудников, разбирают кейсы, презентуют продукты и устраивают общие информационные собрания. Для этих задач сервис предлагает не только стандартный функционал ВКС-решения, но и инструменты для вовлечения и совместной работы: интеграцию с доской Miro, загрузку и демонстрацию любых файлов и презентаций, функции контроля и мониторинга вовлеченности».

Webinar Group продолжает активно участвовать в форумах и конференциях, посвященных современным ИТ-решениям для HR. 27 октября компания примет участие в конференции Business & IT Day HR, посвященной лучшим практикам использования самых современных ИТ-решений и сервисов для подбора, оценки, обучения и развития персонала.

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