Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Тарасов Арсений

СОБЫТИЯ


15.06.2020 В Connected BIM назначен глобальный CEO 2
29.03.2019 Искусственный интеллект может заменить работников кафе 1
28.03.2019 В Санкт-Петербурге откроется кофейня с искусственным интеллектом 1
22.03.2019 ChemTech: Искусственный интеллект дает миллионную экономию 1
21.03.2019 Балтика: Облачный документооборот значительно ускоряет принятие решений 1
10.09.2018 Microsoft и ChemTech внедряют искусственный интеллект в нефтепереработке 1
30.09.2017 Итальянский шопинг плывет в Россию в облаке Microsoft Azure 1
01.06.2015 Опыт «АК Барс»: как виртуализировать рабочие места в 10 раз дешевле классического VDI 1
29.05.2014 Отставки и назначения: ИТ-звезды уходят в бизнес 1
19.09.2013 Российский офис Adobe возглавил бывший украинский милиционер 1
11.07.2013 Глава представительства Adobe в России перешел в Microsoft 1
11.07.2013 В Microsoft в России произошли новые назначения в совете директоров 1
16.07.2012 Adobe расширяет присутствие в образовательной сфере в России и СНГ: новое назначение 1
28.06.2012 Adobe развивает направление маркетинга в России и СНГ: назначение 1
25.01.2012 Adobe расширяется и открывает вакансии в России 1
16.01.2012 У Siemens Enterprise Communications в России новый гендиректор 1
06.12.2011 Adobe подвела итоги обновления Partner Connection Reseller Program 1
15.11.2011 Будущее компаний за мобильными сотрудниками 1
17.10.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за 10-17 октября 2011 г. 1
14.10.2011 Российский офис VMware, наконец, нашел руководителя 1
20.09.2011 Adobe кардинально меняет партнерскую программу в России 1
11.07.2011 Adobe дала российским фотографам скидку 30% на Photoshop 1
06.07.2011 Россияне запустили бесплатный облачный сервис для прочностных расчетов 1
07.06.2011 Adobe в России возглавил выходец из Siemens и Cisco 2
27.04.2011 Арсений Тарасов вошел в cовет директоров UC-оператора «Первый Виртуальный» 2
11.04.2011 Александр Василенко назначен директором Siemens Enterprise Communications в России и СНГ 1
03.03.2011 Siemens нанимает телеком-продавцов в России 1
14.02.2011 Siemens Enterprise Communications представила OpenScape UC Server 1
21.01.2011 Россия отказалась от покупки ECI Telecom 1
16.08.2010 Siemens перенес IP-телефонию в облако 1
04.08.2010 «Казтемиртранс» снизил затраты на услуги связи с помощью решения Siemens Enterprise Communications 1
19.05.2010 Итальянский телеком-вендор запустил производство в России 1
15.02.2010 В Siemens Enterprise Communications назначен новый директор по маркетингу и PR в России и странах СНГ 1
24.12.2009 Siemens Enterprise Communications на Всероссийском молодежном инновационном конвенте: итоги 1
22.04.2009 Siemens Enterprise Communications поддерживает развитие российского инновационного образования 1
21.01.2009 В Siemens Enterprise Communications два новых назначения 1
11.12.2007 Конференция «Современные технологии в действии»: итоги 1
03.03.2005 Корпоративная IP-телефония: Cisco или Avaya? 1
01.03.2005 Директор Cisco ушел в PTC 1

Публикаций - 45, упоминаний - 49

Тарасов Арсений и организации, системы, технологии, персоны:

Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 20
Siemens AG - Siemens Group 2673 16
Adobe Systems 1597 16
Microsoft Corporation 25775 14
Cisco Systems 5372 13
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 163 8
Softline - Софтлайн 3743 6
Broadcom - VMware 2610 5
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
TerraLink - ТерраЛинк 292 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 4
HP - Hewlett-Packard 3662 4
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 4
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 3
HP Inc. 5883 3
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 434 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - КалугаПрибор 51 3
Ланит - Comptek - Комптек 215 3
HP 3Com 681 2
Extreme Networks - Enterasys Networks - Enterasys Systems 77 2
Fidesys - Фидесис 31 2
Proxim Wireless - TeraBeam 27 2
ИнформИнвестГрупп 22 2
Dell EMC 5180 2
Veeam Software 345 2
Intel Corporation 12811 2
Oracle Corporation 7074 2
Lenovo Motorola 3566 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 2
Ростелеком - Связьинвест 1719 2
Awara IT - Авара Ай Ти Солюшенс 16 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 2
ChemTech - Химтех 7 2
Монолит-Инфо 138 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 1
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 162 1
Connected BIM 2 1
Softline Seed Fund - SSF - фонд посевных инвестиций группы компаний Softline и Российской венчурной компании 16 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
РВК - Российская венчурная компания 571 3
Татнефть 243 3
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 98 3
Астаманьяна - сеть кофеен 3 2
Татнефть - Taneco - Танеко НПЗ - ННПЗ - Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод 17 2
TGG - The Gores Group - Gores Technology Partners 19 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 35 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 1
SABIC - Saudi Basic Industries Corporation 3 1
Petrobras 6 1
ELSE Corp Srl - Exclusive Luxury Shopping Experience 1 1
КТЖ - Казахстан Темир Жолы - Казахстанские железные дороги - Ремлокомотив - Ремонтная корпорация Камкор - Востокмашзавод - Шлюз КТЗЭ-Хоргос - КТЖ-Пассажирские перевозки - КТЖ-Грузовые перевозки - КТЖ Экспресс - Казтемиртранс - Военизированная железнодорож 17 1
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI - Internet Media House Russia 70 1
РЭПХ - РЭП Холдинг - Российский энергомашиностроительный холдинг - РЭП инжиниринг - Росэлектропром Холдинг 9 1
Benchmark Capital - Бенчмарк Кэпитал 39 1
РВК ФПИ - Фонд посевных инвестиций Российской венчурной компании 25 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Газпром ПАО 1493 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 1
Альфа-Банк 1979 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 1
Ак Барс Банк 283 1
Carlsberg Group 26 1
Русский стандарт Банк 509 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
МВД Украины - Министерство внутренних дел Украины - ГАИ - Национальная полиция Украины 23 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 79 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 10
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 8
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 8
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 7
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 6
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1083 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 5
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 4
Softswitch - Софтсвич - программный коммутатор - VCS - Virtual Cluster Switching - Технологии виртуализации коммутаторов 138 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 3
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1114 3
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1307 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 2
УАТС - учрежденческая (офисная) АТС - УПАТС - учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция - ведомственные сети связи - PABX - Private Automatic Branch eXchange - ЦАТС - Цифровая автоматическая телефонная станция 305 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 2
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 763 2
Microsoft Azure 1526 6
Unify OpenScape UC Suite - Unify OpenScape Voice UC Application - OpenScape Unified Communication - HiPath 96 5
C/C++ - Язык программирования 894 2
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 137 2
Adobe Creative Suite - Adobe Creative SDK 119 2
Microsoft LightGBM - Light Gradient Boosting Machine - Платформа для обучения машин 8 2
Trace Coffee Beans Platform 3 2
Татнефть - Taneco - Танеко ЭЛОУ АВТ - Нефтеперерабатывающая установка (цифровой двойник) 3 2
PTC Inc - Windchill - FlexPLM 50 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 2
Adobe Photoshop 804 2
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 154 2
PTC Inc - Creo - Parametric - Creo Elements/Pro - Pro/Engineer Wildfire 79 2
ChemTech OptimEase 5 2
XGBoost - алгоритмы машинного обучения с применением библиотек градиентного бустинга 18 2
Microsoft Windows Server 2012 203 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Microsoft Azure SQL - Microsoft Azure SQL Database - Microsoft Azure Database - Microsoft SQL Server Data Services - Microsoft SQL Services 36 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 230 1
Avaya Definity УАТС 104 1
Adobe AIR - Adobe Integrated Runtime 56 1
HCL Lotus Domino - IBM Lotus Sametime 83 1
Adobe Connect 25 1
Ростелеком - Центел - QWERTY - Единая мультисервисная сеть 32 1
Avaya Communication & Collaboration Suite - Avaya Collaborative Cloud - Avaya CEBP - Avaya Communications Enabled Business Processes 10 1
Cisco AVVID - Cisco Architecture for Voice, Video and Integrated Data - архитектура для голоса, видео и интегрированных данных 26 1
Adobe Partner Connection Reseller Program 1 1
Unify OpenStage 6 1
Basware Automation Services 2 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 1
Google Android 15243 1
Apple iOS 8583 1
Linux OS 11533 1
Microsoft Windows 7 2007 1
Нанософт - nanoCAD 148 1
Microsoft Windows 16882 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 1
Василенко Александр 99 6
Кулашова Анна 73 3
Козлова Ирина 29 3
Санадзе Георгий 18 3
Антич Антон 20 3
Скворцов Дмитрий 2 2
Потапов Александр 29 2
Прянишников Николай 316 2
Бунин Евгений 3 2
Марченко Игорь 13 2
Schmidt Peter - Шмидт Питер 2 2
Тимашев Ратмир 69 2
Баронов Андрей 17 2
Халин Дмитрий 56 2
Алхазов Дмитрий 15 1
Телков Алексей 45 1
Зотов Алексей 69 1
Голопяткин Алексей 5 1
Глотов Алексей 25 1
Дуров Николай 23 1
Яцеленко Николай 25 1
Гребенников Николай 33 1
Ткачев Владимир 12 1
Сушкевич Антон 67 1
Тараба Дмитрий 27 1
Иванников Дмитрий 44 1
Петренко Сергей 33 1
Черноволенко Сергей 34 1
Безбогов Сергей 69 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Воронин Андрей 18 1
Ваганов Василий 14 1
Рассказов Сергей 41 1
Мучник Феликс 68 1
Школьников Николай 26 1
Голуб Андрей 1 1
Мардер Наум 116 1
Архипова Мария 21 1
Телешев Алексей 7 1
Пьявкин Александр 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 42
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 11
Европа 24964 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 9
Ближний Восток 3154 9
Европа Восточная 3138 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 5
Германия - Федеративная Республика 13221 4
Африка - Африканский регион 3641 4
Турция - Турецкая республика 2620 4
Украина 7928 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Казахстан - Республика 6048 2
Израиль 2856 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Европа Центральная 278 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 1
Украина - Харьковская область - Харьков 221 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Ирландия - Республика 1051 1
Норвегия - Королевство 1858 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Индия - Bharat 5869 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Канада 5081 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 1
Китай - Тайвань 4245 1
Чехия - Чешская Республика 1349 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 5
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 4
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1324 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 3
Экономический эффект 1342 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 2
Металлы - Платина - Platinum 500 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
Fashion industry - Индустрия моды 364 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 699 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 497 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 1
Reddit 398 1
IDC - International Data Corporation 4975 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
Gartner - Гартнер 3658 3
Synergy Research Group 48 2
Dell'Oro Group 66 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
TeleGeography Research 40 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
ХНУВС - Харьковский национальный университет внутренних дел 2 1
ВымпелКом - Билайн Университет - корпоративный образовательный центр 10 1
LBS - London Business School - Лондонская школа бизнеса 26 1
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
CeBIT 614 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
CallCenter CRM Solutions - Центры обработки вызовов и CRM-решения 21 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще