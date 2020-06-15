Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Тарасов Арсений
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Публикаций - 35, упоминаний - 52
Тарасов Арсений упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Татнефть 114 2
|Астаманьяна - сеть кофеен 3 2
|Carlsberg Group 13 1
|Балтика - Пивоваренная компания 112 1
|Татнефть Танеко НПЗ 13 1
|SABIC - Saudi Basic Industries Corporation 2 1
|Petrobras 5 1
|ELSE Corp Srl - Exclusive Luxury Shopping Experience 1 1
|Скворцов Дмитрий 2 2
|Бунин Евгений 3 2
|Ермаков Александр 10 1
|Эпштейн Герман 27 1
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
|Зотов Алексей 24 1
|Голуб Андрей 1 1
|Липич Григорий 51 1
|HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
|УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 837 1
|ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771637, в очереди разбора - 675319.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771637, в очереди разбора - 675319.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru