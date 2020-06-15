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Тарасов Арсений


15.06.2020 В Connected BIM назначен глобальный CEO 2
29.03.2019 Искусственный интеллект может заменить работников кафе 2
28.03.2019 В Санкт-Петербурге откроется кофейня с искусственным интеллектом 1
22.03.2019 ChemTech: Искусственный интеллект дает миллионную экономию 1
21.03.2019 Балтика: Облачный документооборот значительно ускоряет принятие решений 1
10.09.2018 Microsoft и ChemTech внедряют искусственный интеллект в нефтепереработке 1
30.09.2017 Итальянский шопинг плывет в Россию в облаке Microsoft Azure 1
01.06.2015 Опыт «АК Барс»: как виртуализировать рабочие места в 10 раз дешевле классического VDI 1
29.05.2014 Отставки и назначения: ИТ-звезды уходят в бизнес 1
19.09.2013 Российский офис Adobe возглавил бывший украинский милиционер 1
11.07.2013 Глава представительства Adobe в России перешел в Microsoft 3
11.07.2013 В Microsoft в России произошли новые назначения в совете директоров 3
16.07.2012 Adobe расширяет присутствие в образовательной сфере в России и СНГ: новое назначение 1
28.06.2012 Adobe развивает направление маркетинга в России и СНГ: назначение 1
25.01.2012 Adobe расширяется и открывает вакансии в России 2
16.01.2012 У Siemens Enterprise Communications в России новый гендиректор 1
06.12.2011 Adobe подвела итоги обновления Partner Connection Reseller Program 1
15.11.2011 Будущее компаний за мобильными сотрудниками 2
17.10.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за 10-17 октября 2011 г. 1
14.10.2011 Российский офис VMware, наконец, нашел руководителя 1
20.09.2011 Adobe кардинально меняет партнерскую программу в России 2
11.07.2011 Adobe дала российским фотографам скидку 30% на Photoshop 1
06.07.2011 Россияне запустили бесплатный облачный сервис для прочностных расчетов 1
07.06.2011 Adobe в России возглавил выходец из Siemens и Cisco 3
27.04.2011 Арсений Тарасов вошел в cовет директоров UC-оператора «Первый Виртуальный» 3
11.04.2011 Александр Василенко назначен директором Siemens Enterprise Communications в России и СНГ 2
03.03.2011 Siemens нанимает телеком-продавцов в России 2
14.02.2011 Siemens Enterprise Communications представила OpenScape UC Server 1
21.01.2011 Россия отказалась от покупки ECI Telecom 1
16.08.2010 Siemens перенес IP-телефонию в облако 1
04.08.2010 «Казтемиртранс» снизил затраты на услуги связи с помощью решения Siemens Enterprise Communications 1
19.05.2010 Итальянский телеком-вендор запустил производство в России 1
15.02.2010 В Siemens Enterprise Communications назначен новый директор по маркетингу и PR в России и странах СНГ 1
22.04.2009 Siemens Enterprise Communications поддерживает развитие российского инновационного образования 3
21.01.2009 В Siemens Enterprise Communications два новых назначения 1

Публикаций - 35, упоминаний - 52

Тарасов Арсений упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11226 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 3
Awara IT - Авара Ай Ти Солюшенс 11 2
ChemTech - Химтех 5 2
Ростелеком Связьинвест 709 2
ECI Telecom 23 1
Cisco Systems 2069 1
Verysell - Верисел 95 1
МегаФон ПетерСтар 148 1
Connected BIM 2 1
Nortel Networks 224 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 326 1
Монолит-Инфо 34 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1518 1
Columbus - Колумбус 128 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 1
Navicon - Навикон 198 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 168 1
Adobe Systems 821 1
Татнефть 114 2
Астаманьяна - сеть кофеен 3 2
Carlsberg Group 13 1
Балтика - Пивоваренная компания 112 1
Татнефть Танеко НПЗ 13 1
SABIC - Saudi Basic Industries Corporation 2 1
Petrobras 5 1
ELSE Corp Srl - Exclusive Luxury Shopping Experience 1 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1156 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1639 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1459 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5449 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 563 1
Microsoft Azure 1171 6
Татнефть Танеко ЭЛОУ АВТ - Нефтеперерабатывающая установка (цифровой двойник) 3 2
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 2
Trace Coffee Beans Platform 3 2
Microsoft LightGBM - Light Gradient Boosting Machine - Платформа для обучения машин 5 2
XGBoost - алгоритмы машинного обучения с применением библиотек градиентного бустинга 9 2
ChemTech OptimEase 5 2
Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 48 2
C++ - Язык программирования 284 2
Java - Язык программирования 1185 2
Microsoft SQL Server 799 1
Microsoft Windows 10 6691 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 1
Apple iOS 5742 1
Google Android 10752 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 349 1
Microsoft Azure SQL Database Managed Instance 3 1
Скворцов Дмитрий 2 2
Бунин Евгений 3 2
Ермаков Александр 10 1
Эпштейн Герман 27 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
Зотов Алексей 24 1
Голуб Андрей 1 1
Липич Григорий 51 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 33
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 6
Восточная Европа 1698 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1102 3
Украина 3417 3
Россия - ПФО - Казань 1526 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 3
Ближний Восток 1486 2
Европа Центральная 106 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 1
Европа 3798 1
Германия - Федеративная Республика 3693 1
Индия - Республика 2184 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 1
Казахстан - Республика 2661 1
Саудовская Аравия - Королевство 280 1
Турция - Турецкая республика 957 1
Россия - Волгоград 548 1
Россия - ПФО - Самара 1309 1
Норвегия - Королевство 436 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 837 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 1
Reddit 198 1
IDC - International Data Corporation 2738 2
CNews Analytics 1992 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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