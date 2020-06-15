Индексная книга (каталог) CNews*
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Тарасов Арсений
СОБЫТИЯ
Публикаций - 45, упоминаний - 49
Тарасов Арсений и организации, системы, технологии, персоны:
|Василенко Александр 99 6
|Кулашова Анна 73 3
|Козлова Ирина 29 3
|Санадзе Георгий 18 3
|Антич Антон 20 3
|Скворцов Дмитрий 2 2
|Потапов Александр 29 2
|Прянишников Николай 316 2
|Бунин Евгений 3 2
|Марченко Игорь 13 2
|Schmidt Peter - Шмидт Питер 2 2
|Тимашев Ратмир 69 2
|Баронов Андрей 17 2
|Халин Дмитрий 56 2
|Алхазов Дмитрий 15 1
|Телков Алексей 45 1
|Зотов Алексей 69 1
|Голопяткин Алексей 5 1
|Глотов Алексей 25 1
|Дуров Николай 23 1
|Яцеленко Николай 25 1
|Гребенников Николай 33 1
|Ткачев Владимир 12 1
|Сушкевич Антон 67 1
|Тараба Дмитрий 27 1
|Иванников Дмитрий 44 1
|Петренко Сергей 33 1
|Черноволенко Сергей 34 1
|Безбогов Сергей 69 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Воронин Андрей 18 1
|Ваганов Василий 14 1
|Рассказов Сергей 41 1
|Мучник Феликс 68 1
|Школьников Николай 26 1
|Голуб Андрей 1 1
|Мардер Наум 116 1
|Архипова Мария 21 1
|Телешев Алексей 7 1
|Пьявкин Александр 14 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.