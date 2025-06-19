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Microsoft LightGBM Light Gradient Boosting Machine Платформа для обучения машин
УПОМИНАНИЯ
Microsoft LightGBM и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Corporation 24885 3
|ChemTech - Химтех 7 3
|Yandex - Яндекс 7808 1
|GitHub 882 1
|Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 282 1
|Yandex Data Factory - YDF 25 1
|Татнефть 230 3
|Татнефть - Taneco - Танеко НПЗ - ННПЗ - Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод 17 3
|SABIC - Saudi Basic Industries Corporation 3 2
|Petrobras 6 2
|Лента - Сеть розничной торговли 2160 1
|Градиент 91 1
|Бунин Евгений 3 3
|Тарасов Арсений 44 2
|Биленко Михаил 7 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149832 5
|Ближний Восток 2990 2
|Саудовская Аравия - Королевство 604 2
|Европа 24414 2
|Бразилия - Федеративная Республика 2402 2
|CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 239 1
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