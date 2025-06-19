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Microsoft LightGBM Light Gradient Boosting Machine Платформа для обучения машин

Microsoft LightGBM - Light Gradient Boosting Machine - Платформа для обучения машин

УПОМИНАНИЯ


19.06.2025 «Лемана Тех» совместно с GlowByte внедрила интеллектуальную систему прогнозирования спроса на услуги «Лемана Про» 1
25.10.2024 Как страховые компании используют ИИ-технологии 1
27.04.2021 В облаке Dataline появились готовые рабочие места для анализа данных 1
22.03.2019 ChemTech: Искусственный интеллект дает миллионную экономию 1
10.09.2018 Microsoft и ChemTech внедряют искусственный интеллект в нефтепереработке 1
16.08.2018 Российский искусственный интеллект начал экономить нефтяникам миллионы долларов 1
18.07.2017 «Яндекс» выложил в открытый доступ альтернативу нейросетям 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Microsoft LightGBM и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24885 3
ChemTech - Химтех 7 3
Yandex - Яндекс 7808 1
GitHub 882 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 282 1
Yandex Data Factory - YDF 25 1
Татнефть 230 3
Татнефть - Taneco - Танеко НПЗ - ННПЗ - Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод 17 3
SABIC - Saudi Basic Industries Corporation 3 2
Petrobras 6 2
Лента - Сеть розничной торговли 2160 1
Градиент 91 1
ASF - Apache Software Foundation 212 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5382 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15216 5
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3413 5
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2792 4
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16293 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12385 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21947 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26119 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2005 2
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 704 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3917 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3323 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20996 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 673 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7705 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68646 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13880 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21261 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5627 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4925 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9591 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11457 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4206 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30699 1
Оркестратор - автоматическое размещение, координация и управление сложными компьютерными системами и службами 120 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11926 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10626 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24962 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5773 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 773 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7596 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6937 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 487 1
MLOps - RL - Reinforcement Learning - машинное обучение с подкреплением 63 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8119 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32102 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1017 5
XGBoost - алгоритмы машинного обучения с применением библиотек градиентного бустинга 13 4
Microsoft Azure 1430 3
Oracle Java - язык программирования 3166 3
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 126 3
ChemTech OptimEase 5 3
Татнефть - Taneco - Танеко ЭЛОУ АВТ - Нефтеперерабатывающая установка (цифровой двойник) 3 3
C/C++ - Язык программирования 792 3
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Яндекс MatrixNet - МатриксНет 20 1
Docker - Платформа распределённых приложений 374 1
Linux OS 10280 1
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Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 895 1
Google TensorFlow 92 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1365 1
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Ближний Восток 2990 2
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Европа 24414 2
Бразилия - Федеративная Республика 2402 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2511 3
Экономический эффект 1120 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30353 2
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Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1616 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 897 2
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 432 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14210 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5266 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2281 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52863 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7061 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1046 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2088 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49419 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6474 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1252 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 845 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6013 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 654 1
IDC - International Data Corporation 4921 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 239 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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