Спецпроекты

В облаке Dataline появились готовые рабочие места для анализа данных

Облака

Dataline запустила в своем облаке готовые шаблоны виртуальных машин для Data Science. Теперь заказчики в своем виртуальном дата-центре могут быстро развернуть рабочее место аналитика данных на базе ОС Ubuntu 18.04. Шаблон уже включает необходимые инструменты: Jupyter Notebook и JupyterLab; менеджер пакетов conda с Python 3; библиотеки для машинного обучения, линейной алгебры и статистики: NumPy, scikit-learn, SciPy, CatBoost, LightGBM, XGBoost, TensorFlow, PyTorch; систему управления контейнерами Docker; другие средства, облегчающие работу аналитика.

После развертывания шаблона аналитик получает полный доступ в операционную систему и может добавлять необходимые компоненты.

Преимущество рабочего места в облаке в том, что скорость обучения моделей не зависит от скорости локального компьютера. У заказчика есть возможность выбрать нужное количество процессоров, оперативной памяти, быстрого дискового хранилища. Облако работает на серверах с процессорами Intel Xeon 6254 v6 с частотой 3,1 ГГц и поддержкой инструкций AVX-512. Для обучения сложных моделей в рамках частных решений клиенты могут получить серверы с графическими ускорителями для вычислений.

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