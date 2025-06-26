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XGBoost алгоритмы машинного обучения с применением библиотек градиентного бустинга
УПОМИНАНИЯ
XGBoost и организации, системы, технологии, персоны:
|Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 17 1
|IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 142 1
|Бунин Евгений 3 3
|Тарасов Арсений 44 2
|Сирота Юрий 67 1
|Петров Михаил 138 1
|Лагода Георгий 60 1
|Горпинченко Роман 13 1
|Воронова Татьяна 2 1
|Бочарникова Татьяна 83 1
|Зингерман Борис 38 1
|Ашманов Станислав 17 1
|Валиуллин Адель 11 1
|Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 106 1
|Полунина Полина 5 1
|Сытников Максим 1 1
|Адаева Вера 1 1
|Колыбин Леонид 5 1
|Миролюбов Максим 2 1
|Логачев Александр 2 1
|Афанасьев Денис 71 1
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|Чернышенко Дмитрий 573 1
|Милек Татьяна 10 1
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