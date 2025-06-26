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XGBoost алгоритмы машинного обучения с применением библиотек градиентного бустинга


УПОМИНАНИЯ


26.06.2025 Обновление Bi.Zone AntiFraud: внедрение продукта стало проще, а защита от атак — надежнее 1
06.11.2024 Cloud4Y предоставил «Витасофт» инфраструктуру с GPU 1
25.10.2024 Как страховые компании используют ИИ-технологии 1
28.12.2023 Что важно учесть при построении BI-платформы: взгляд провайдера инфраструктуры 1
06.04.2023 Дмитрий Гольцов, «Мегапьютер»: В России растет запрос на демократизацию работы с большими данными 1
27.04.2021 В облаке Dataline появились готовые рабочие места для анализа данных 1
28.09.2020 Искусственный интеллект помогает сократить количество неявок на МРТ 1
04.03.2020 Почему 95% внедрений искусственного интеллекта неудачные 1
22.03.2019 ChemTech: Искусственный интеллект дает миллионную экономию 1
12.10.2018 Nvidia представила открытую платформу GPU-ускорения RAPIDS для анализа больших данных и машинного обучения 1
10.09.2018 Microsoft и ChemTech внедряют искусственный интеллект в нефтепереработке 1
16.08.2018 Российский искусственный интеллект начал экономить нефтяникам миллионы долларов 1
14.02.2018 «Иннодата» представила систему ценообразования для крупного бизнеса 1
08.09.2017 Как реклама превращает данные в деньги 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

XGBoost и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24901 4
ChemTech - Химтех 7 3
Nvidia Corp 3580 2
Открытые технологии 706 2
Иннодата - Innodata 22 1
NetApp - Network Appliance 640 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 636 1
IBM - International Business Machines Corp 9480 1
Oracle Corporation 6765 1
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 67 1
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 47 1
Нейросети Ашманова - Нейронные сети Ашманова 7 1
Центр2М - Center2М 67 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 935 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 282 1
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 69 1
Megaputer Intelligence - Мегапьютер Интеллидженс 13 1
Aerospike 2 1
Selectel - Селектел 407 1
Qlik - QlikTech 160 1
Ursa Labs 1 1
ВитаСофт - Вита-Софт 5 1
8538 1
Salesforce - Tableau Software 112 1
Cloud4Y 295 1
Татнефть 230 3
Татнефть - Taneco - Танеко НПЗ - ННПЗ - Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод 17 3
SABIC - Saudi Basic Industries Corporation 3 2
Petrobras 6 2
ГПБ - Газпромбанк 1112 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2541 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1264 1
Русагро Группа Компаний 302 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 665 1
Volkswagen Group - VW 288 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 103 1
Сколково - МММK - Московский международный медицинский кластер 11 1
Авикос-АФЕС 3 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 780 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 228 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5085 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6110 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 345 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1937 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 203 1
Правительство РФ - Координационный центр МПК по ВТ ФГБУ - Межправкомиссия по вычислительной технике - Координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники 21 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 17 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 142 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5410 13
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ЕМИАС РФ - ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 23 1
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Stafory - робот Вера 342 1
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SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1020 1
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Microsoft Office 3835 1
Яндекс CatBoost - библиотека для Python 21 1
Megaputer Intelligence - PolyAnalyst - Платформа визуальной разработки сценариев анализа данных и текстов 9 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1358 1
Бунин Евгений 3 3
Тарасов Арсений 44 2
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Лагода Георгий 60 1
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Миролюбов Максим 2 1
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Афанасьев Денис 71 1
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Милек Татьяна 10 1
Гольцов Дмитрий 7 1
McKinney Wes - МакКинни Уэс 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150172 10
Ближний Восток 2990 3
Саудовская Аравия - Королевство 604 2
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Бразилия - Федеративная Республика 2403 2
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Европа 24416 2
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Европа Восточная 3110 1
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Шрифт Брайля - Брайлевский шриф - рельефно-точечный тактильный шрифт 80 1
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8269 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1298 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8010 1
Зоология - наука о животных 2716 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2950 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3534 1
Национальный проект 335 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5380 1
Американский вестник радиологии 1 1
Variety 23 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 656 1
IDC - International Data Corporation 4922 3
Gartner - Гартнер 3576 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3327 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2073 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2500 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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