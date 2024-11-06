Cloud4Y предоставил «Витасофт» инфраструктуру с GPU

Облачный провайдер Cloud4Y предоставил компании «Витасофт» вычислительную инфраструктуру с графическими процессорами.

«Витасофт» с 2005 г. работает на рынке, а с 2010 г. входит в реестр аккредитованных ИТ-компаний. «Витасофт» обладает компетенциями и ресурсами для работы с аппаратно-программными комплексами ведущих мировых производителей и ведет разработки в области аналитических систем, веб-систем, систем электронного документооборота и «1С». Компания специализируется на проектировании и разработке информационных систем для страховых компаний, таких как «АВИКОС-АФЕС», «Гефест», «Росси» и другие. Вторым ключевым проектом является разработка интернет-движка для бронирования и приобретения авиабилетов.

«Витасофт» требовался производительный виртуальный сервер с GPU под проект по машинному обучению. До этого у компании был не очень удачный опыт аренды оборудования, поэтому важная была возможность тестирования и гарантированного соответствия заявленных характеристик «железа» реальным. Для тестирования Cloud4Y предложил сервера с Nvidia Tesla V100 32 ГБ, которые смогли полностью закрыть потребности «Витасофт».

Виртуальные GPU-серверы с видеокартами Nvidia — решение для работы с большими данными, параллельными вычислениями, тренировками нейронных сетей. Сервер с GPU способен работать в режиме 24/7. Компания получает возможность сразу начать обучение моделей благодаря предустановленным пакетам приложений PyTorch, TensorFlow, Keras, XGBoost, Scikit-learn, CUDA, OpenCV, Jupyter Notebooks и другим. Также Cloud4Y предлагает предустановленные библиотеки NumPy, Pandas и Scikit-learn для ускорения процесса обучения. Доступ к графическим ресурсам возможен из любой точки мира и с любого устройства.

После тестового периода инженеры провайдера развернули виртуальные машины на быстрых SSD и с GPU-серверами. Дополнительно подключили систему резервного копирования. Это позволило компании-разработчику получить стабильно работающую и надёжную виртуальную инфраструктуру, которую можно быстро переконфигурировать в зависимости от требований к ML-модели.

В настоящее время «Витасофт» продолжает вести проекты машинного обучения на базе облачной платформы Cloud4Y.