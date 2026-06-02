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Ашманов Станислав

СОБЫТИЯ


02.06.2026 Легендарная российская ИТ-компания, продававшая свои разработки IBM и Microsoft, попала под контроль экс-владельца десятка ЧОП 1
Искусственный интеллект 2022 1
07.11.2024 «Наносемантика» участвует в проекте по созданию виртуального ассистента космонавта 1
02.10.2024 «Наносемантика» и «Литрес» озвучили книгу Аркадия Гайдара синтезированным голосом Юрия Левитана 1
12.03.2024 «Наносемантика» объявляет о начале партнерства со школой ИТ-профессий Skillfactory 1
05.12.2023 Компания «Наносемантика» синтезирует «голос Победы» Юрия Левитана к юбилею диктора 1
25.09.2023 Обновленная платформа компании «Наносемантика» ускорила процесс разметки в 240 раз 1
03.04.2023 Власти создали венчурный фонд, чтобы «озолотить» стартапы в области БПЛА и связи 1
10.10.2022 Чат-бот Beeline Uzbekistan сэкономил компании более 18 млн рублей 1
15.08.2022 Станислав Ашманов -

Станислав Ашманов, «Наносемантика»: Через 2-3 месяца эксплуатации робот уже приносит пользу

 1
15.03.2021 «Наносемантика» презентовала голосовую технологию NLab Speech 1
19.11.2020 Резидент «Сколково» запустил четвертый тест Тьюринга 1
08.09.2020 Платформа резидента «Сколково» поможет собрать данные для обучения ИИ 1
04.03.2020 Почему 95% внедрений искусственного интеллекта неудачные 2
04.02.2020 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2020: опыт, технологии, прогнозы» состоится 18 февраля 1
23.08.2019 Стартап сына Игоря Ашманова получит от государства 300 миллионов 3
04.07.2019 Чат-бот от резидента «Сколково» поможет выбрать автомобиль BMW 1
15.11.2018 Сын Игоря Ашманова разрабатывает «убийцу» «Алисы» и Amazon Alexa на блокчейне 3

Публикаций - 18, упоминаний - 23

Ашманов Станислав и организации, системы, технологии, персоны:

Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 65 17
Нейросети Ашманова - Нейронные сети Ашманова 7 4
Yandex - Яндекс 9001 3
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 395 3
Центр2М - Center2М 67 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5506 2
InfoWatch - Инфовотч 1150 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 992 2
Google LLC 12556 1
Nvidia Corp 3910 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 119 1
Открытые технологии 728 1
ИИ-Технологии 291 1
Synaptics - Conexant Systems 58 1
МКР - Межгосударственная корпорация развития - Радиозавод имени А.С. Попова ОмПО - Омское производственное объединение 25 1
Корпорация Попов Радио 4 1
Кронштадт групп 17 1
Amazon Inc - Amazon.com 3230 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15372 1
Intel Corporation 12741 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2873 1
VK - Mail.ru Group 3578 1
Directum - Директум 1227 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9405 1
Telegram Group 2836 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4806 1
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 80 1
Veon - Veon Uzbekistan - Веон узб - Билайн Узбекистан - Beeline Uzbekistan - Unitel - Daewoo Unitel 151 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1475 3
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 2
ГПБ - Газпромбанк 1249 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2874 2
Русагро Группа Компаний 359 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 473 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 191 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 1
LEGO 257 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 164 1
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 52 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1668 1
МКР - Межгосударственная корпорация развития 3 1
НТИ ФСТ - Фонд суверенных технологий 7 1
Дом-музей Исаака Ильича Левитана 3 1
Daily Challenge 2 1
Московский дом книги - МДК ОЦ АО 6 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8629 1
РВК - Российская венчурная компания 569 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3110 1
BMW Group 477 1
Газпром нефть 697 1
Сколково - МММK - Московский международный медицинский кластер 11 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3378 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6471 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 801 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 2
Правительство РФ - Координационный центр МПК по ВТ ФГБУ - Межправкомиссия по вычислительной технике - Координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники 21 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 222 1
Судебная власть - Judicial power 2463 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 243 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 399 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4908 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1484 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1578 1
Федеральное казначейство России 1925 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 774 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21052 14
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7251 12
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35369 2
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 526 2
Лаборатория Наносемантика - SOVA - Smart Open Virtual Assistant 22 5
Лаборатория Наносемантика - NLab Marker - NLab Speech 8 5
Нейросети Ашманова - PuzzleLib Нейросетевая библиотека 4 4
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 918 4
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1570 3
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 258 2
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 165 2
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 219 2
Microsoft Office 4098 2
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 419 2
Apple Siri - Голосовой помощник 430 2
Stafory - робот Вера 367 1
Python PyTorch 63 1
XGBoost - алгоритмы машинного обучения с применением библиотек градиентного бустинга 18 1
ЕМИАС РФ - ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 24 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1010 1
Apple HomePod 38 1
Microsoft Invoke 1 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 76 1
Google Nest Hub - Google Home Hub - Google Nest CamIQ 81 1
Qualcomm Dragonboard 1 1
Центр2М CenterVision 1 1
МТС Снежинка 23 1
Google gRPC - Система удаленного вызова процедур 31 1
Лаборатория Наносемантика - DialogOS ИИ-платформа - Dialog Operating System 11 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1021 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1238 1
Google Android 15085 1
Apple iOS 8501 1
Linux OS 11326 1
Apple macOS 2370 1
Microsoft Windows 16718 1
Microsoft Cortana - Microsoft Cortana Intelligence Suite 193 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 221 1
HardKernel ODROID - Микрокомпьютер 10 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud AI Cloud 53 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 176 1
Google TensorFlow 98 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1546 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 195 1
Кривозубов Павел 27 4
Касперская Наталья 313 3
Валиуллин Адель 18 2
Полунина Полина 5 2
Жуков Роман 20 2
Суворов Дмитрий 5 2
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Модяев Игорь 2 2
Колыбин Леонид 5 2
Миролюбов Максим 2 2
Левитан Юрий 6 2
Милек Татьяна 10 2
Левитан-Судариков Артур 2 2
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Сирота Юрий 67 2
Зингерман Борис 39 2
Гордиенко Татьяна 8 1
Калаев Дмитрий 27 1
Бутерин Виталий 30 1
Медведев Дмитрий 1664 1
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Гайдар Аркадий 3 1
Turing Alan Mathison - Тьюринг Алан Мэтисон 22 1
Табуринский Андрей 6 1
Смирнов Антон 11 1
Горбунов Данил 1 1
Беляк Игорь 15 1
Юмашев Иван 2 1
Платунов Антон 1 1
Писарева Екатерина 1 1
Путин Владимир 3438 1
Лагода Георгий 60 1
Горпинченко Роман 13 1
Воронова Татьяна 2 1
Шингарев Павел 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 163308 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47033 4
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 271 2
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