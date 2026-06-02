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Ашманов Станислав
СОБЫТИЯ
Ашманов Станислав и организации, системы, технологии, персоны:
|Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 2
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 774 1
|Кривозубов Павел 27 4
|Касперская Наталья 313 3
|Валиуллин Адель 18 2
|Полунина Полина 5 2
|Жуков Роман 20 2
|Суворов Дмитрий 5 2
|Ашманов Игорь 43 2
|Модяев Игорь 2 2
|Колыбин Леонид 5 2
|Миролюбов Максим 2 2
|Левитан Юрий 6 2
|Милек Татьяна 10 2
|Левитан-Судариков Артур 2 2
|Петров Михаил 139 2
|Сирота Юрий 67 2
|Зингерман Борис 39 2
|Гордиенко Татьяна 8 1
|Калаев Дмитрий 27 1
|Бутерин Виталий 30 1
|Медведев Дмитрий 1664 1
|Адаева Вера 1 1
|Гайдар Аркадий 3 1
|Turing Alan Mathison - Тьюринг Алан Мэтисон 22 1
|Табуринский Андрей 6 1
|Смирнов Антон 11 1
|Горбунов Данил 1 1
|Беляк Игорь 15 1
|Юмашев Иван 2 1
|Платунов Антон 1 1
|Писарева Екатерина 1 1
|Путин Владимир 3438 1
|Лагода Георгий 60 1
|Горпинченко Роман 13 1
|Воронова Татьяна 2 1
|Шингарев Павел 21 1
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|Ведомости 1407 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2311 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3876 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8489 2
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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