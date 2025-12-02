Разделы

02.12.2025 «Наносемантика» создала новую систему для голосового управления в робототехнике 1
02.10.2024 «Наносемантика» и «Литрес» озвучили книгу Аркадия Гайдара синтезированным голосом Юрия Левитана 1
09.04.2024 Компания «Наносемантика» синтезировала голос популярного блогера Руслана Усачева 2
05.12.2023 Компания «Наносемантика» синтезирует «голос Победы» Юрия Левитана к юбилею диктора 2
10.10.2022 Чат-бот Beeline Uzbekistan сэкономил компании более 18 млн рублей 1
21.03.2022 ВТБ внедрил систему для разметки данных «Маркер», разработанную компанией «Наносемантика» 1
15.03.2021 «Наносемантика» презентовала голосовую технологию NLab Speech 3
08.09.2020 Платформа резидента «Сколково» поможет собрать данные для обучения ИИ 1

Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 51 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3241 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4057 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6875 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17976 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3335 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9757 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17115 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8447 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14983 1
Аудиокнига - Audiobook 239 1
Голосовые сообщения - Voice messages - Голосовое SMS - Voice SMS 330 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4266 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5877 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9599 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25642 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8701 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3167 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 738 1
W3C - WebSocket 56 1
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 1974 1
Микрофон - Microphone 2701 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3756 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 976 1
Apple Siri - Голосовой помощник 417 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1524 1
Google gRPC - Система удаленного вызова процедур 29 1
Кривозубов Павел 27 2
Ашманов Станислав 17 2
Южная Корея - Республика 6852 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18169 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10722 2
Quality of Life - Качество жизни 35 1
Физика - Спектроскопия - Spectroscopy - раздел физики, посвящённый изучению спектров электромагнитного излучения - Спектрометрия - Спектрофотометрия - Спектрограмма - Спектроскопический анализ 127 1
Английский язык 6868 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11422 1
