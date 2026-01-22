Разделы

НТИ ФСТ Фонд суверенных технологий


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


22.01.2026 Экс-сотрудник NASA купил 100% российской космической компании, координирующей создание сверхлегкой ракеты-носителя 2
06.06.2024 Якутская компания «Экстра Синема» подписала договор о привлечении 100 млн руб. на расширение производства проекторов собственной разработки 3
31.08.2023 Импортозамещение 2023: успехи и неудачи 1
03.04.2023 Власти создали венчурный фонд, чтобы «озолотить» стартапы в области БПЛА и связи 2

Публикаций - 4, упоминаний - 8

НТИ ФСТ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Автоматика Концерн 1747 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 813 1
Восход ФГБУ НИИ 688 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3314 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1223 1
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 51 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 91 1
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Кронштадт групп - Sitronics KT 123 1
МКР - Межгосударственная корпорация развития - Радиозавод имени А.С. Попова ОмПО - Омское производственное объединение 24 1
Корпорация Попов Радио 1 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 447 3
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 44 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1512 2
Daily Challenge 2 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3014 1
МКР - Межгосударственная корпорация развития 2 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6320 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4816 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12966 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3488 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 391 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 735 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 915 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 186 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 122 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 184 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 742 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 166 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6922 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73599 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3357 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1841 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3944 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10136 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18475 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4844 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17172 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12029 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7650 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31904 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 966 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8199 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5750 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3108 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3271 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23038 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1372 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3410 1
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 398 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 1
Data Fusion - Слияние данных 84 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4545 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 1
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1176 1
Фотобанк - Photobank 201 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 989 1
Лаборатория Наносемантика - SOVA - Smart Open Virtual Assistant 22 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2077 1
Пушкинская карта 21 1
Путин Владимир 3376 2
Компанейщиков Владимир 1 1
Чиряев Петр 1 1
Касперская Наталья 304 1
Мишустин Михаил 748 1
Шадаев Максут 1159 1
Чернышенко Дмитрий 575 1
Паршин Максим 323 1
Песков Дмитрий 113 1
Ашманов Станислав 17 1
Шпак Василий 264 1
Николаев Айсен 43 1
Баулин Валерий 53 1
Калаев Дмитрий 25 1
Медведев Дмитрий 1663 1
Табуринский Андрей 6 1
Гордин Дионис 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 157849 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18313 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1089 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45977 1
Азия - Азиатский регион 5754 1
Индия - Bharat 5719 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 101 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2978 1
Турция - Турецкая республика 2500 1
Украина 7803 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1071 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 828 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 514 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Азов 105 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6680 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10388 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 61 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6338 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3189 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2298 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7798 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 1
НКО - Некоммерческая организация 593 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1762 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 127 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1180 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 551 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 664 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8542 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 373 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
Аудит - аудиторский услуги 3113 1
Спортивное программирование 29 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1468 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 813 1
Ведомости 1273 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 170 1
CNews FORUM Кейсы 281 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 1
