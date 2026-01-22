Получите все материалы CNews по ключевому слову
НТИ ФСТ Фонд суверенных технологий
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
НТИ ФСТ и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 742 1
|АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 166 1
|Путин Владимир 3376 2
|Компанейщиков Владимир 1 1
|Чиряев Петр 1 1
|Касперская Наталья 304 1
|Мишустин Михаил 748 1
|Шадаев Максут 1159 1
|Чернышенко Дмитрий 575 1
|Паршин Максим 323 1
|Песков Дмитрий 113 1
|Ашманов Станислав 17 1
|Шпак Василий 264 1
|Николаев Айсен 43 1
|Баулин Валерий 53 1
|Калаев Дмитрий 25 1
|Медведев Дмитрий 1663 1
|Табуринский Андрей 6 1
|Гордин Дионис 18 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1414211, в очереди разбора - 728566.
Создано именных указателей - 189368.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.