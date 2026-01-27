Получите все материалы CNews по ключевому слову
Гордин Дионис
СОБЫТИЯ
Гордин Дионис и организации, системы, технологии, персоны:
|Алпамысов Абай 3 2
|Французов Юрий 2 2
|Чубайс Анатолий 217 2
|Шпак Василий 266 2
|Аммосов Юрий 46 2
|Ткаченко Юрий 2 1
|Кулипанов Геннадий 2 1
|Лупачёв Александр 2 1
|Джонсон Александр 3 1
|Jurvetson Steve - Джарветсон Стив 4 1
|Путин Владимир 3378 1
|Рейман Леонид 1059 1
|Касперская Наталья 305 1
|Нарышкин Сергей 51 1
|Кочетков Владислав 248 1
|Фурсенко Андрей 128 1
|Ковальчук Михаил 23 1
|Калаев Дмитрий 25 1
|Соловьев Юрий 31 1
|Асланян Сергей 103 1
|Медведев Дмитрий 1664 1
|Пожидаев Николай 85 1
|Красников Геннадий 72 1
|Клягин Максим 29 1
|Волков Андрей 16 1
|Уколов Михаил 13 1
|Еремин Сергей 9 1
|Азаров Дмитрий 9 1
|Марголит Геннадий 7 1
|Табуринский Андрей 6 1
|Комков Андрей 1 1
|Ромашов Сергей 4 1
|Язев Валерий 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415084, в очереди разбора - 727389.
Создано именных указателей - 189645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.