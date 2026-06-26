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Российско-казахстанский фонд нанотехнологий

СОБЫТИЯ

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26.06.2026 Пионер российских беспилотных самосвалов остался без денег и уволил сотрудников 1
27.10.2022 Лидер российской разработки ПО для горняков поглощен «Цифрой». Миллиардная покупка длилась 4 года 1
15.09.2009 Россия и Казахстан создадут совместный венчурный фонд нанотехнологий 1
15.09.2009 Россия и Казахстан создадут венчурный фонд нанотехнологий 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Российско-казахстанский фонд нанотехнологий и организации, системы, технологии, персоны:

Цифра ГК 162 2
Цифра ГК - Цифра Роботикс 7 2
Цифра ГК - Вист Групп - Vist Group 49 2
Цифра ГК - Вист Групп - ВИСТ Майнинг Технолджи 3 1
Piklema Predictive - Пиклема 12 1
V2 Grupp - В2 Групп 8 1
Самрук-Казына - Инвестиционный холдинг - Фонд национального благосостояния 43 2
I2BF Global Ventures - венчурный фонд 14 2
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 2
Kazyna Capital Management 3 2
БелАЗ - BelAZ - Белорусский автомобильный завод 70 1
Ренова актив 3 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 1
Эл 6 - ЭПМ ГК - Группа ЭПМ - Энергопром ГК - ЭПМ-НЭЗ, ЭПМ-НовЭЗ, Новосибирский электродный завод, Донкарб Графит 18 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 3
Судебная власть - Judicial power 2500 1
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БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
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СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Африка - Африканский регион 3641 1
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1403 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
Forbes - Форбс 1002 1
Ведомости 1466 1
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