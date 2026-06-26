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Российско-казахстанский фонд нанотехнологий
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 4, упоминаний - 4
Российско-казахстанский фонд нанотехнологий и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифра ГК 162 2
|Цифра ГК - Цифра Роботикс 7 2
|Цифра ГК - Вист Групп - Vist Group 49 2
|Цифра ГК - Вист Групп - ВИСТ Майнинг Технолджи 3 1
|Piklema Predictive - Пиклема 12 1
|V2 Grupp - В2 Групп 8 1
|Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 3
|Судебная власть - Judicial power 2500 1
|Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
|Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 1
|Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 1
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
|Алпамысов Абай 3 2
|Гордин Дионис 20 2
|Вексельберг Виктор 155 1
|Владимиров Дмитрий 18 1
|Корчевский Александр 3 1
|Клебанов Дмитрий 5 1
|Клебанов Алексей 3 1
|Рыльников Алексей 3 1
|Сиземов Дмитрий 3 1
|Муратов Илья 1 1
|Пустовалов Максим 1 1
|Forbes - Форбс 1002 1
|Ведомости 1466 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.