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Красников Геннадий

СОБЫТИЯ


18.06.2026 В России проектируют «чистую комнату» для металлизации микросхем на замену установкам из США и Швейцарии 1
06.03.2025 От науки до производства: «Микрон» готовит кадры совместно с 23 вузами и ссузами 1
01.08.2024 В России создали наноразмерный источник фотонов для оптоэлектроники 1
16.07.2024 Замминистра промышленности, ответственный за радиоэлектронику, покинет пост, «уйдя на повышение» 1
15.06.2023 «Сбер» и РАН будут сотрудничать в сфере кибербезопасности и искусственного интеллекта 1
20.09.2022 Президентом РАН стал глава НИИ молекулярной электроники и председатель совета директоров «Микрона» 2
26.04.2021 Вице-премьер Чернышенко провел совещание по квантовым технологиям 1
02.07.2020 Фонд «Сколково» расширил полномочия консультативного научного совета 1
31.08.2018 США ввели санкции против российских разработчиков микроэлектроники 1
27.01.2017 Микросхемы «Микрона» получили статус продукци отечественного производства 1 уровня 1
26.01.2016 Гульнара Хасьянова назначена первым заместителем гендиректора «НИИМЭ и Микрон» 1
25.12.2014 МЦСТ готовит выпуск материнских плат на базе процессора «Эльбрус-2см» 1
18.07.2014 «Роснано» вошло в состав акционеров «Микрона» 1
19.02.2014 В России выпущены первые 65-нм микросхемы 1
26.08.2013 «Микрон» получил сертификат энергетического менеджмента ISO 500001 1
30.05.2013 "Микрон" выкупает у Роснано 90-нм фабрику 1
30.05.2013 «Микрон» увеличивает долю в «Ситроникс-Нано» за счет выкупа акций у Роснано 1
13.05.2013 «Микрон» разработал сверхмалый чип для радиочастотной идентификации 1
22.01.2013 Биопаспорта переходят на российские чипы 1
07.12.2012 «Микрон» займется выпуском умных видеосенсоров 1
25.09.2012 В России выпустили первую 90-нм электронику 1
25.09.2012 «Ситроникс Микроэлектроника» начинает продажи продукции с топологическим уровнем 90 нм 1
05.06.2012 Руководители «Ситроникса» получили многомиллионные убытки от продажи своих акций 1
04.06.2012 Топ-менеджеры «Ситроникса» заработали 300 млн рублей от слияния с РТИ 1
20.02.2012 «Роснано» и «Ситроникс» запустили в России производство микросхем на основе технологии 90нм 1
30.11.2011 «Ситроникс» начал поставки RFID-билетов для пригородных поездов «Центральной ППК» 1
14.11.2011 Cryptography Research и «НИИМЭ и Микрон» подписали лицензионное соглашение об использовании патентов 1
21.10.2011 «Микрон» создал базовую кафедру функциональной наноэлектроники в МФТИ 1
04.07.2011 Ведущий микроэлектронный завод России возглавит экс-консультант «Лукойла» 1
05.10.2010 Чубайс собрал полный цикл производства чипов 1
06.04.2010 Гендиректор «Микрона» Геннадий Красников получил госпремию в области науки и техники 2
15.03.2010 STMicroelectronics передал «Ситрониксу» и «Роснано» технологию производства микросхем с нормами 90 нм 1
09.10.2009 «Роснано» и АФК «Система» создадут производство микросхем с проектными нормами 90 нм 1
30.07.2009 Менеджеры «Ситроникса» выкупили акции компании в рамках опционной программы 1
17.04.2009 «Ситроникс» поставит RUIM-карты для индийской «дочки» «Системы» на $3 млн 1
04.12.2008 $150 млн на 90 нм: «Ситроникс» зовет в партнеры «Роснано» 2
29.10.2008 «Ситроникс» развивает сотрудничество с Китаем 1
03.09.2008 В России появится новая «силиконовая долина» 2
30.07.2008 Менеджмент «Ситроникса» выкупил акции компании в рамках опционной программы 1
07.07.2008 Стратег русской электроники стал замминистра 1

Публикаций - 73, упоминаний - 78

Красников Геннадий и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 56
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 49
Ситроникс Микроэлектроника - Ситроникс Микроэлектронные Решения 64 29
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 21
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 333 13
РТИ 155 10
Квазар-Микро - КМ 166 6
Ситроникс Менеджмент 9 6
Ситроникс Нано - Ситроникс Нанотехнологии 15 5
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 5
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 426 5
Intracom Telecom - Интраком Телеком 82 4
Samsung Electronics 11065 3
AMD - Advanced Micro Devices 4641 3
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 3
BBK Electronics Corp 332 3
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 220 3
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 154 3
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 273 3
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 77 3
ЗИТЦ - Зеленоградский инновационно-технологический центр 16 2
Ostec - Остек - Остек-СМТ - Остек-Электро 19 2
G&D - Giesecke & Devrient - Гизеке и Девриент Технология - ГД Тех 52 2
Ростелеком 10948 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Intel Corporation 12811 2
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
ZTE Corporation 800 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 2
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 310 2
КСК Технологии 47 2
ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы - Смарт Системз - Компания Смарт Карты 68 2
Thales - Gemalto 189 2
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 195 2
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 156 2
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 154 2
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 130 1
РТИ Микроэлектроника 20 1
РТИ Системы - концерн Радиотехнические и Информационные Системы 55 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 7
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 4
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Атон ИК - Инвестиционная компания 95 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 1
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
101Hotels.com 456 1
АБК Палий и сыновья - Аудиторы и бизнес-консультанты Палий и сыновья 3 1
Межпромбанк - Международный промышленный банк 15 1
Coral Capital Management 4 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 67 1
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 12 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
36,6 - аптечная сеть 96 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 111 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 1
Правительство Индии - Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии - Ministry of Communications and Information Technology India - DoT India - MeitY - Объединенное министерство электроники и информационных технологий Индии 39 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 72 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
Совет при президенте Российской Федерации 205 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 1
Национальная квантовая лаборатория 9 1
АПСС - Ассоциация Производителей Светодиодов и Систем на их основе - НП ПСС - Некоммерческое партнерство производителей светодиодов и систем на их основе 13 1
Ассоциация менеджеров 107 1
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 1
GSA - Global Semiconductor Alliance - Глобальный альянс микроэлектроники 7 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 42
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 11
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис - Мир - Банковская карта платежной системы 213 1
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 1
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 405 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Элемент ГК - Микрон MIK - серия интегральных микросхем 19 1
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Ясинский Владимир 18 6
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Хачатуров Константин 9 6
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Красовский Александр 29 4
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Павловский Павел 20 3
Урезченко Сергей 6 3
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Хасьянова Гульнара 156 2
Борисов Юрий 122 2
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Бойко Алексей 138 1
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Ромодановский Константин 21 1
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Заболотнева Марина 8 1
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Гуляев Юрий 8 1
Авдонин Борис 6 1
Левченко Владимир 6 1
Максименко Евгений 6 1
Хулак Игорь 5 1
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Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 15
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 9
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 5
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Греция - Афины 124 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
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Сингапур - Республика 1953 2
Индия - Bharat 5870 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Ближний Восток 3154 2
Россия - СФО - Новосибирск 4876 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 2
Украина - Киев 1151 2
Казахстан - Республика 6048 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Дания - Королевство 1337 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Израиль 2856 1
США - Нью-Йорк 3180 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 23
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 21
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 8
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 6
Фондовая биржа - GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 114 5
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 280 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 4
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 3
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 2
Физика - Physics - область естествознания 2940 2
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 874 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 2
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 2
ФЦП Национальная технологическая база - Федеральная целевая программа 18 2
Образование в России 2893 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 2
ОКР - Опытно-конструкторские работы 235 2
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 749 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1082 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1108 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 2
ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 100 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 606 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 930 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 10
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Ведомости 1466 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
Российская газета 290 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
Juniper Research 131 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 35
РАН - Российская академия наук 2122 14
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 3
РАН СПбАУ им. Ж.И. Алфёрова - Алфёровский университет - Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет им. Ж. И. Алфёрова 16 2
Субмикрон НИИ 9 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 1
НИИТМ - Научно-исследовательский институт точного машиностроения 17 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 1
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 34 1
Chemnitz University of Technology - Technische Universität Chemnitz - Хемницкий технический университет 3 1
РАН СО - Институт теплофизики им. С. С. Кутателадзе 13 1
РАН ИКТИ - Институт конструкторско-технологической информатики Российской Академии Наук 2 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СЮИ - Самарский Юридический институт Федеральной Службы Исполнения Наказаний 3 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 2
Правительство РФ - Государственные премии 22 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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