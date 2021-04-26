Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Красников Геннадий
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Публикаций - 42, упоминаний - 49
Красников Геннадий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Россети ПАО 168 1
|LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 1
|Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 1
|Хасьянова Гульнара 85 2
|Дворкович Аркадий 169 1
|Вексельберг Виктор 97 1
|Каем Кирилл 16 1
|Кулешов Александр 15 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Путин Владимир 1828 1
|НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 64 2
|Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769497, в очереди разбора - 673182.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769497, в очереди разбора - 673182.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru