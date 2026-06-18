Индексная книга (каталог) CNews*
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Красников Геннадий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 73, упоминаний - 78
Красников Геннадий и организации, системы, технологии, персоны:
|Асланян Сергей 104 11
|Гончарук Александр 92 7
|Ясинский Владимир 18 6
|Щербаков Олег 12 6
|Хачатуров Константин 9 6
|Луценко Александр 10 6
|Путин Владимир 3454 6
|Уткин Евгений 53 5
|Миньковский Михаил 25 5
|Красовский Александр 29 4
|Манос Александр 6 4
|Павловский Павел 20 3
|Урезченко Сергей 6 3
|Чубайс Анатолий 222 3
|Евтушенков Владимир 217 3
|Агеев Максим 33 2
|Санарова Елена 9 2
|Алфёров Жорес 57 2
|Знаменский Дмитрий 10 2
|Хасьянова Гульнара 156 2
|Борисов Юрий 122 2
|Абагян Карина 23 2
|Бойко Алексей 138 1
|Шалманов Сергей 202 1
|Лагутин Владимир 39 1
|Садовничий Виктор 64 1
|Сухопаров Анатолий 19 1
|Плясунов Юрий 11 1
|Ланина Ирина 18 1
|Ромодановский Константин 21 1
|Фортов Владимир 16 1
|Муратов Денис 14 1
|Вуколов Всеволод 12 1
|Заболотнева Марина 8 1
|Белоус Юлия 7 1
|Гуляев Юрий 8 1
|Авдонин Борис 6 1
|Левченко Владимир 6 1
|Максименко Евгений 6 1
|Хулак Игорь 5 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 5
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
|Juniper Research 131 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.