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Красников Геннадий


26.04.2021 Вице-премьер Чернышенко провел совещание по квантовым технологиям 1
02.07.2020 Фонд «Сколково» расширил полномочия консультативного научного совета 2
31.08.2018 США ввели санкции против российских разработчиков микроэлектроники 1
27.01.2017 Микросхемы «Микрона» получили статус продукци отечественного производства 1 уровня 1
26.01.2016 Гульнара Хасьянова назначена первым заместителем гендиректора «НИИМЭ и Микрон» 1
25.12.2014 МЦСТ готовит выпуск материнских плат на базе процессора «Эльбрус-2см» 1
18.07.2014 «Роснано» вошло в состав акционеров «Микрона» 1
19.02.2014 В России выпущены первые 65-нм микросхемы 1
26.08.2013 «Микрон» получил сертификат энергетического менеджмента ISO 500001 1
30.05.2013 «Микрон» увеличивает долю в «Ситроникс-Нано» за счет выкупа акций у Роснано 1
13.05.2013 «Микрон» разработал сверхмалый чип для радиочастотной идентификации 1
22.01.2013 Биопаспорта переходят на российские чипы 2
07.12.2012 «Микрон» займется выпуском умных видеосенсоров 1
25.09.2012 «Ситроникс Микроэлектроника» начинает продажи продукции с топологическим уровнем 90 нм 1
05.06.2012 Руководители «Ситроникса» получили многомиллионные убытки от продажи своих акций 1
04.06.2012 Топ-менеджеры «Ситроникса» заработали 300 млн рублей от слияния с РТИ 2
20.02.2012 «Роснано» и «Ситроникс» запустили в России производство микросхем на основе технологии 90нм 1
30.11.2011 «Ситроникс» начал поставки RFID-билетов для пригородных поездов «Центральной ППК» 1
14.11.2011 Cryptography Research и «НИИМЭ и Микрон» подписали лицензионное соглашение об использовании патентов 1
21.10.2011 «Микрон» создал базовую кафедру функциональной наноэлектроники в МФТИ 1
04.07.2011 Ведущий микроэлектронный завод России возглавит экс-консультант «Лукойла» 2
05.10.2010 Чубайс собрал полный цикл производства чипов 2
06.04.2010 Гендиректор «Микрона» Геннадий Красников получил госпремию в области науки и техники 1
15.03.2010 STMicroelectronics передал «Ситрониксу» и «Роснано» технологию производства микросхем с нормами 90 нм 1
09.10.2009 «Роснано» и АФК «Система» создадут производство микросхем с проектными нормами 90 нм 1
30.07.2009 Менеджеры «Ситроникса» выкупили акции компании в рамках опционной программы 1
17.04.2009 «Ситроникс» поставит RUIM-карты для индийской «дочки» «Системы» на $3 млн 1
04.12.2008 $150 млн на 90 нм: «Ситроникс» зовет в партнеры «Роснано» 1
29.10.2008 «Ситроникс» развивает сотрудничество с Китаем 1
03.09.2008 В России появится новая «силиконовая долина» 1
30.07.2008 Менеджмент «Ситроникса» выкупил акции компании в рамках опционной программы 1
01.07.2008 Совет директоров «Ситроникса» избрал новый состав правления 1
10.06.2008 «Ситроникс» выбирается из ямы 1
22.05.2008 «Ситроникс» сократил состав правления до 11 человек 1
25.04.2008 «Ангстрем» покупает завод AMD в кредит 1
22.04.2008 «Ситроникс» сбрасывает нанометры 1
18.03.2008 Гендиректор «Микрона» вошел в совет директоров Global Semiconductor Alliance 2
29.02.2008 Совет директоров "Ситроникса" утвердил новый состав правления 1
19.02.2007 «Ситроникс» может осуществить приобретения в области ИТ-решений 1
31.01.2007 IPO: "Ситроникс" назначил себе цену 1

Публикаций - 42, упоминаний - 49

Красников Геннадий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intracom Telecom 40 4
АФК Система ПАО 998 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 1
Микрон - Micron 365 1
РТИ 122 1
Ситроникс - Sitronics 566 1
Ангстрем-Т 95 1
Phoenix Contact 31 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 451 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
Россети ПАО 168 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 1
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем 48 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 319 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 849 1
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 277 1
Хасьянова Гульнара 85 2
Дворкович Аркадий 169 1
Вексельберг Виктор 97 1
Каем Кирилл 16 1
Кулешов Александр 15 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Путин Владимир 1828 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 2
Франция - Французская Республика 2143 2
Германия - Федеративная Республика 3674 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 1
Европа 3788 1
Восточная Европа 1691 1
Индия - Республика 2181 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Москва - Зеленоград 28 1
Греция - Греческая Республика 326 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 229 1
Саудовская Аравия - Королевство 278 1
Турция - Турецкая республика 956 1
Специальный административный район Гонконг 555 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
CNews Analytics 1991 1
Quantum Technology Readiness Levels 2 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 64 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 37 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769497, в очереди разбора - 673182.
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