Ромодановский Константин


СОБЫТИЯ


27.01.2026 Бывшие сотрудники ФСБ и Следственного комитета получили по полтора десятка лет за фальсификацию дела Merlion 1
28.02.2024 Экс-сотрудник ФСБ задержан по делу интегратора Merlion 1
17.11.2023 Сотрудники ФСБ арестованы по делу Merlion по подозрению в особо крупном вымогательстве 1
28.04.2015 В Крыму начали выпускать электронные паспорта на замену бумажным 1
12.02.2014 Таинственный интегратор «Ростехнологий» получает новый мегапроект - электронный паспорт 1
30.09.2013 Единая ИТ-система ФМС заработает в 2015 году 1
23.09.2013 Инфраструктура УЭК станет основой е-паспорта 1
18.09.2013 Обязательность УЭК может быть перенесена на год 1
29.08.2013 C 2016 г. в России начнут массово выдавать электронные паспорта 1
22.01.2013 Биопаспорта переходят на российские чипы 1
05.09.2012 Пластиковая карта станет новым паспортом в России. ПОДРОБНОСТИ 2
21.02.2012 ФМС: Паспорт гражданина РФ заменит пластиковая карта 1
14.11.2011 Минкомсвязи определило 5 приоритетов информатизации госорганов России 2
14.10.2011 Глава ФМС: Отпечатки пальцев в биопаспортах начнут появляться с 2012 г. 1
27.09.2011 Путин и чиновники поговорили об информатизации 1
31.03.2010 Москва: документы на загранпаспорт начинают принимать через интернет 1
31.01.2008 Ромодановский: на каждого мигранта составят «электронное досье» 1
10.07.2007 Вышел июльский номер журнала CNews 1
22.05.2006 В Москве начали выдавать биозагранпаспорта 1
22.05.2006 В РФ начнется выдача первых биометрических загранпаспортов 1
15.03.2006 Выдача биометрических загранпаспортов в России начнется в 2007 г. 1

Публикаций - 21, упоминаний - 23

Ромодановский Константин и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10385 3
Восход ФГБУ НИИ 688 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1596 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1841 2
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 912 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3315 1
Oracle Corporation 6895 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 721 1
NVision Group - Энвижн Груп 685 1
РТИ 147 1
Ростех - РТ-Инвест 57 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1382 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 1
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 258 1
Севен Груп - 7Tech - СевенПро - 7тек - 7Pro - Севентек - Регионком 45 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1515 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 6
Familia - Фамилия - Торговая сеть 280 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8273 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 263 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 1
НСПК - Национальная система платежных карт 904 1
Возрождение - Коммерческий банк 351 1
Царицын капитал 23 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 597 21
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12984 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3404 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3138 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3472 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6325 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2825 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5271 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4819 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 736 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1279 2
Федеральное казначейство России 1879 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 832 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 62 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5300 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2952 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3119 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 441 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1455 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1144 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1486 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2744 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 155 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 685 1
Минтранс РФ - Росгранстрой ФГКУ - Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы - Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации 50 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73634 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 8
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2463 7
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2700 6
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4154 5
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8392 5
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 731 5
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1081 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 4
Электронный документ - Electronic document 1531 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13379 3
Социальная карта - Social card 252 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4844 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17176 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1857 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 2
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 505 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6018 1
Оповещение и уведомление - Notification 5385 1
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 475 1
Электронная очередь - Электронная запись - Электронная регистратура 236 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12401 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12068 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5343 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8201 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4575 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23216 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23038 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4151 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2061 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12338 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8141 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3612 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 309 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2502 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2868 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - ПравоТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности - LawTech - Legal Analytics 107 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5923 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5891 6
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 530 5
МВД РФ - ФМС РФ - ГИСМУ - Государственная информационная система миграционного учета - ГС Мир - Государственная система миграционного и регистрационного учёта - Единый информационный ресурс регистрационного и миграционного учета 40 4
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 131 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1052 2
Apple iPhone 6 4861 2
МВД РФ - ФМС РФ - ГС ПВДНП - Государственная система изготовления, оформления и контрольно паспортно-визовых документов нового типа 22 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ЕИС - Единая информационная система 8 1
FreePik 1476 1
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 90 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 1
Попов Алексей 338 5
Медведев Дмитрий 1664 5
Никифоров Николай 1137 4
Тюркин Михаил 45 4
Качур Кирилл 8 3
Карчев Олег 36 3
Качур Виталий 8 2
Неснов Алексей 13 2
Ромодановский Сергей 4 2
Жерютин Андрей 2 2
Путин Владимир 3378 2
Абрамов Алексей 50 2
Киреев Александр 37 2
Симоненко Вячеслав 43 2
Мангутов Владислав 33 2
Милованцев Дмитрий 110 2
Расколов Сергей 43 1
Щепинов Вадим 8 1
Юсупов Рустам 4 1
Жеренов Григорий 7 1
Пашкевич Василий 7 1
Жигунов Константин 5 1
Леденев Александр 2 1
Будко Сергея 1 1
Матвеев Роман 2 1
Кауров Антон 2 1
Щеголев Игорь 698 1
Орловский Виктор 399 1
Мишустин Михаил 749 1
Греф Герман 467 1
Чемезов Сергей 146 1
Арсентьев Андрей 75 1
Дворкович Аркадий 211 1
Нащекин Алексей 118 1
Евтушенков Владимир 212 1
Массух Илья 235 1
Набиуллина Эльвира 114 1
Виноградов Дмитрий 74 1
Улюкаев Алексей 31 1
Воробьев Михаил 52 1
Россия - РФ - Российская федерация 157957 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46009 5
Европа 24665 3
Москва - САО - Хорошёвский район 36 2
Москва - СЗАО - Северо-Западный административный округ 52 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18745 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8196 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1406 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 911 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53538 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4107 1
Россия - ЮФО - Севастополь 584 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1017 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2697 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2099 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1583 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1681 1
Миграция населения - Миграционные службы 442 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 13
Паспорт - Паспортные данные 2736 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 5
Паспорт заграничный - Загранпаспорт 237 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8371 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3038 3
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 878 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4421 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 3
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 2
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 663 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 1
Аудит - аудиторский услуги 3113 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 411 1
Информатика - computer science - informatique 1144 1
Нотариат - Notary Public - Нотариус 90 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3713 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 294 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6682 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3791 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6372 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 732 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 765 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11432 6
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1155 2
CNews Журнал 166 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
РИА Новости 998 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2194 1
Известия ИД 715 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 83 1
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 1
РАН - Российская академия наук 2031 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
