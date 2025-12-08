Разделы

Качур Виталий


СОБЫТИЯ


08.12.2025 Экс-сотрудники ФСБ и СК могут сесть на 25 лет за попытку присвоения активов ИТ-дистрибьютора Merlion 1
10.04.2024 Экс-гендиректору ИT-компании Merlion грозит 24 года колонии строгого режима 1
28.02.2024 Экс-сотрудник ФСБ задержан по делу интегратора Merlion 1
17.11.2023 Сотрудники ФСБ арестованы по делу Merlion по подозрению в особо крупном вымогательстве 1
10.08.2023 Вячеславу Симоненко продлили срок содержания под стражей на три месяца 2
14.06.2023 Как банда «решальщиков» и следователей вымогала 15 миллиардов у владельцев Merlion 1
18.01.2023 Несостоявшихся захватчиков «Мерлиона» обвинили в грехах, за которые сажают на 20 лет 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Качур Виталий и организации, системы, технологии, персоны:

Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 905 6
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 711 4
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 170 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 69 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 280 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 732 6
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 826 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3361 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5776 3
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 202 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 595 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 336 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 154 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3454 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5914 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31715 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13332 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57302 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3686 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - ПравоТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности - LawTech - Legal Analytics 107 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1338 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12993 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3154 1
FreePik 1430 1
Симоненко Вячеслав 42 6
Киреев Александр 35 6
Качур Кирилл 7 6
Неснов Алексей 12 6
Карчев Олег 35 5
Пашкевич Василий 6 5
Левин Борис 56 5
Мангутов Владислав 33 5
Жеренов Григорий 6 5
Абрамов Алексей 49 5
Покровский Олег 8 2
Ромодановский Константин 20 2
Лялин Вадим 6 2
Поспелов Георгий 11 2
Левин Леонид 132 2
Жерютин Андрей 2 2
Юсупов Рустам 3 2
Ромодановский Сергей 2 2
Ноев Дмитрий 3 2
Якобашвили Давид 17 1
Виноградов Дмитрий 74 1
Енин Андрей 3 1
Найшуллер Виктор 4 1
Голубева Ольга 4 1
Николаев Денис 3 1
Гуськов Виталий 1 1
Будко Сергея 1 1
Матвеев Роман 2 1
Кауров Антон 1 1
Ковалева Наталья 5 1
Расколов Сергей 43 1
Россия - РФ - Российская федерация 156757 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45691 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8111 3
Донбасс 61 2
Москва - САО - Хорошёвский район 35 2
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 249 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3032 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8368 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7562 4
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 666 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8904 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3704 3
Рейдерство - Рейдерский захват - Враждебные (недружественные) поглощения предприятия против воли его собственников 111 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3186 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55004 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51259 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5904 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 810 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2151 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 2
TAdviser - Центр выбора технологий 425 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1086 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1405634, в очереди разбора - 733466.
Создано именных указателей - 186704.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

