Экс-гендиректору ИT-компании Merlion грозит 24 года колонии строгого режима

Обвинение просит 24 года колонии строгого режима для бывшего гендиректора ИT-дистрибьютора Merlion Вячеслава Симоненко. По данным следствия, он был активным участником преступной группировки, в которую входили также многочисленные сотрудники СК и ФСБ.



Четверть века строгого режима

Прокурор запросил 24 года колонии строгого режима для бывшего гендиректора ИT-дистрибьютора Merlion Вячеслава Симоненко, сообщил «Коммерсант». Прения сторон по его уголовному делу в Хорошевском райсуде Москвы завершились.

Симоненко был арестован в феврале 2022 г. по подозрению в нарушении статей УК РФ 307 (заведомо ложные показания потерпевшего), 306 (заведомо ложный донос) и 303 (фальсификация доказательств). Ранее он утверждал, что его бывшие партнеры по бизнесу в Merlion устроили покушение на него и его семью, путем поджога его дома в 2015 г.

В июле 2023 г. уголовное дело в отношении Симоненко было выделено в отдельное производство из дела о деятельности организованного преступного сообщества (ОПС), созданного бывшим сотрудником Следственного Комитета (СК) Кириллом Качуром и его отцом Виталием Качуром.

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Следствие установило, что Симоненко являлся одним из наиболее активных участников ОПС, которое совершало тяжкие преступления коррупционной направленности в отношении предпринимателей с целью рейдерского захвата их бизнеса и вымогательства денежных средств.

Вину Симоненко отрицает, защита настаивает на оправдании.

Превращение из потерпевшего в обвиняемого

В 2020 г. совладельцы ИТ-холдинга Merlion Олег Карчев, Владислав Мангутов (вышел из числа совладельцев), Алексей Абрамов, а также бывший вице-президент компании по безопасности Борис Левин были арестованы в рамках уголовного дела, в котором они были обвиняемыми, а Симоненко потерпевшим.

Симоненко утверждал, что его загородный дом пытались поджечь в 2015 г. из-за накопленных $5 млн, которые он хранил на счетах Merlion.

В феврале 2022 г. все обвиняемые вышли на свободу, а уголовное дело закрыли. Теперь арестован был уже Симоненко. Через год оклеветанные подали на него иск, обвинив в причинении материального ущерба в размере 2,2 млрд руб. и морального вреда в размере 20 млн руб.

В ходе расследования выяснилось, что Симоненко был клиентом группы «решальщиков», в которую кроме отца и сына Качуров входили гендиректор компании «Комплексная правовая защита» Василий Пашкевич, следователь СК Алексей Неснов и инспектор кадрового управления СК Александр Киреев.

От каждого из основателей Merlion ОПС требовало по пять млрд руб. за прекращение незаконного преследования, но целью злоумышленников якобы было получение финансового контроля над Merlion и рейдерский захват его основного актива — интернет-ритейлера «Ситилинк».

В ноябре 2023 г. по этому делу были проведены новые аресты. В число фигурантов попали еще несколько сотрудников СК и ФСБ.

Успешный менеджер

ГК Merlion — российский широкопрофильный дистрибутор компьютерной, цифровой и бытовой техники, оборудования и программного обеспечения, канцелярских принадлежностей и офисной мебели. В компании работает около 12 тыс. человек.

Вячеслав Симоненко, по данным TAdviser, начал карьеру в структуре, которая после ряда слияний стала называться ГК «Мерлион», в 1997 г., после окончания МФТИ.

В 2007 г. он был назначен гендиректором Merlion и возглавлял компанию шесть лет — до марта 2013 г. Шестого марта 2013 г. в Merlion заявили в связи с кадровыми перестановками, что акционеры компании «самым высоким образом оценивают результаты работы» Вячеслава Симоненко.

Сам Симоненко позже рассказывал: «Когда успех на стезе менеджера в большой компании был достигнут, у меня оформилось стремление попробовать себя в качестве независимого предпринимателя».

В 2015 г. успешный менеджер создал дистрибьюторскую компанию Alager.