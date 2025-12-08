Получите все материалы CNews по ключевому слову
Найшуллер Виктор
СОБЫТИЯ
Найшуллер Виктор и организации, системы, технологии, персоны:
|Navicon - Навикон 319 2
|Microsoft Corporation 25235 2
|Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 711 1
|Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 905 1
|Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 292 1
|Microsoft Dynamics 1186 2
|Microsoft Dynamics CRM 545 2
|1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2449 1
|Абрамов Алексей 49 1
|Симоненко Вячеслав 42 1
|Левин Борис 56 1
|Киреев Александр 35 1
|Якобашвили Давид 17 1
|Левин Леонид 132 1
|Карчев Олег 35 1
|Мангутов Владислав 33 1
|Покровский Олег 8 1
|Поспелов Георгий 11 1
|Жеренов Григорий 6 1
|Качур Кирилл 7 1
|Качур Виталий 7 1
|Енин Андрей 3 1
|Лялин Вадим 6 1
|Пашкевич Василий 6 1
|Неснов Алексей 12 1
|Ноев Дмитрий 3 1
|Геклер Алена 30 1
|Замыслов Андрей 5 1
|Донбасс 61 1
|Россия - РФ - Российская федерация 156757 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1405676, в очереди разбора - 733244.
Создано именных указателей - 186729.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.