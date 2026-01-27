Разделы

Ноев Дмитрий


СОБЫТИЯ


27.01.2026 Бывшие сотрудники ФСБ и Следственного комитета получили по полтора десятка лет за фальсификацию дела Merlion 1
10.08.2023 Вячеславу Симоненко продлили срок содержания под стражей на три месяца 1
26.07.2023 «Звездного» экс-адвоката по сфабрикованному делу против руководства «Мерлиона» приговорили к 5,5 годам колонии 1
14.06.2023 Как банда «решальщиков» и следователей вымогала 15 миллиардов у владельцев Merlion 1

Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 913 4
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 721 2
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 126 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 70 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 173 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 206 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3408 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 736 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 832 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 338 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 597 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 155 1
Судебная власть - Городские суды 19 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31935 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5922 1
Лялин Вадим 7 4
Симоненко Вячеслав 43 4
Покровский Олег 9 3
Абрамов Алексей 50 3
Левин Борис 57 3
Киреев Александр 37 3
Поспелов Георгий 11 3
Карчев Олег 36 3
Жеренов Григорий 7 3
Качур Кирилл 8 3
Качур Виталий 8 3
Пашкевич Василий 7 3
Неснов Алексей 13 3
Мангутов Владислав 33 2
Николаев Денис 4 2
Якобашвили Давид 18 2
Левин Леонид 133 2
Ромодановский Константин 21 1
Юсупов Рустам 4 1
Ковалева Наталья 6 1
Ушаков Александр 3 1
Найшуллер Виктор 4 1
Голубева Ольга 4 1
Ромодановский Сергей 4 1
Широков Роман 1 1
Погребняк Павел 1 1
Кауров Антон 2 1
Мантуров Владислав 1 1
Крылов Павел 25 1
Чернов Александр 16 1
Енин Андрей 3 1
Малышкин Сергей 8 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46030 3
Россия - РФ - Российская федерация 158045 3
Донбасс 64 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8204 2
Москва - САО - Хорошёвский район 36 1
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 251 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3040 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7593 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 2
Дача - Дачный сезон - Дачники 1023 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1822 1
Рейдерство - Рейдерский захват - Враждебные (недружественные) поглощения предприятия против воли его собственников 110 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3714 1
Спорт - Футбол 753 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2198 1
