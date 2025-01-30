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Николаев Денис



30.01.2025 ИТ-компания IBS организовала коммуникации с помощью «Контур.Толка» 1
04.09.2024 Начался суд над экс-сотрудником Следственного комитета за участие в вымогательстве 15 миллиардов у хозяев Merlion 1
10.08.2023 Вячеславу Симоненко продлили срок содержания под стражей на три месяца 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Николаев Денис и организации, системы, технологии, персоны:

Merlion - Мерлион 800 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1636 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 592 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 678 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3142 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 317 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 184 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12041 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66200 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27502 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1055 1
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Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7612 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2828 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6922 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48084 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7495 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5426 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24128 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 667 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 614 1
Рейдерство - Рейдерский захват - недружественное поглощение предприятия против воли его собственников 102 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1868 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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