Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Внедрения
|

ИТ-компания IBS организовала коммуникации с помощью «Контур.Толка»

Теперь сервис используют более 4000 специалистов по всей стране. В онлайн-формате проводят внутренние совещания, переговоры с заказчиками и масштабные конференции. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

«Контур.Толк» — пространство для коммуникаций. Позволяет проводить онлайн-встречи, запускать вебинары и вести переписки с коллегами в защищенной среде. Сервис можно встроить в инфраструктуру компании: настроить SSO, синхронизацию с календарями, IP-телефонией, а с помощью API интегрировать решение с любыми внутренними системами. Входит в экосистему для бизнеса «Контур».

IBS решает задачи в сфере стратегического развития и повышения операционной эффективности, оказывая услуги в области оптимизации бизнес-процессов, создания систем управления данными, разработки, тестирования и сопровождения ПО, обеспечения кибербезопасности.

Структура организации распределенная, проектные команды работают в разных городах, поэтому сервис онлайн-коммуникаций востребован. При подборе решения на российском рынке IBS искала сервис, который позволит организовать онлайн-взаимодействие и коммуникации между сотрудниками.

Среди возможностей, на которые обращали внимание: интеграция с почтовым приложением, подключение не менее 400 участников к встрече, настройка виртуального фона, простая работа с записями встреч, интуитивность всех действий для пользователя, удаленное управление, стабильная работа с несколькими аудио- и видеоустройствами пользователя.

На первом этапе решения оценивали специалисты ИТ-департамента IBS, а после этого — сотрудники, которые активно пользуются сервисом онлайн-встреч. По итогам тестирования выбрали «Контур.Толк». Сервис соответствовал всем требованиям компании, необходимые возможности были доступны сразу — без дополнительной разработки.

Андрей Штонда, C3 Tech: Моновендорность — спекулятивное понятие. В России нет ни одного моновендорного ЦОДа

Техника

Денис Николаев, начальник организационного отдела департамента информационных технологий IBS: «Переход на «Контур.Толк» был комфортным для нашей команды и не нарушил существующих бизнес-процессов. Пользователи быстро перешли на новое решение, обладающее всеми необходимыми для работы опциями».

Теперь в «Контур.Толке» сотрудники IBS проводят рабочие встречи и мероприятия: встречи один на один, совещания рабочих групп, встречи департаментов, вебинары, презентации ИТ-решений заказчикам, собеседования с кандидатами.

Павел Скрипниченко, руководитель по инновациям продуктовой группы «Толк» в «Контуре»: «Наша задача — развивать «Контур.Толк» как единое пространство для коммуникаций. Доступ к видеосвязи, мессенджеру, платформе для вебинаров в одном окне позволяет бизнесу снизить операционные издержки на поддержку продуктов и обеспечить удобство работы для пользователей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как «Росатом» в шесть раз сократил время на трассировку документов при помощи AI-ассистента

Цифровой рубль начали тестировать в бюджетном процессе. Использование гражданами пока не предусмотрено

Не на бумаге, а в коде: игроки ИТ-рынка инвестируют в интеграцию своих продуктов

У Nvidia колоссальное падение цены акций из-за китайского ИИ DeepSeek

Оксана Мелехова, Минздрав Пермского края: Качественный перезапуск МИС поможет перейти на новый уровень цифровизации

МТС разработала ИТ-систему поиска майнинговых ферм, ворующих электроэнергию

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Бесплатные сервисы с ИИ для генерации текстов, изображений и музыки: выбор ZOOM

Как записать видео с веб-камеры: 10 бесплатных программ для ПК

Где смотреть фильмы и сериалы в 2025 году: лучшие онлайн-кинотеатры

Показать еще

Наука

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?
Показать еще