Вячеславу Симоненко продлили срок содержания под стражей на три месяца

10 августа 2023 г. Московский городской суд удовлетворил ходатайство ГСУ СК России о продлении срока содержания под стражей Вячеслава Симоненко на три месяца, т.е. до 12 ноября 2023 г.

7 июля 2023 г. уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство из уголовного дела о деятельности организованного преступного сообщества (преступной организации), созданной Виталием Качуром и Кириллом Качуром, участники которой совершали тяжкие преступления коррупционной направленности в отношении предпринимателей с целью рейдерского захвата их бизнеса и вымогательства денежных средств.

Следствием было установлено, что Симоненко являлся одним из наиболее активных участников ОПС, при непосредственном участии которого были совершены тяжкие преступления в отношении совладельцев ГК Merlion. Учитывая, что все следственные действия с его участием выполнены, а его вина в совершении инкриминируемых ему преступлений, по мнению следствия, полностью доказана, в связи с большим объемом уголовного дела и множественностью его эпизодов, принято решение о выделении в отношении него дела в отдельное производство и направления его в суд для рассмотрения по существу, что не отразится на полноте и всесторонности расследования основного уголовного дела.

В настоящее время Симоненко знакомится с материалами уголовного дела. Учитывая, что сроки расследования и содержания его под стражей истекают 12 августа 2023 г., а для его ознакомления с делом, составления обвинительного заключения и направления дела в Генеральную прокуратуру России требуется дополнительное время не менее трех месяцев, срок следствия продлен первым заместителем председателя СК РФ и срок содержания его в СИЗО продлен Московским городским судом до 12 ноября 2023 г.

Принимая решение о продлении срока содержания Симоненко под стражей до 20 месяцев 25 суток, Московский городской суд признал особую сложность расследования, исключительность случая продления срока содержания обвиняемого под стражей на срок свыше 12 месяцев и представленные доказательства невозможности избрания ему другой, более мягкой меры пресечения.

По основному уголовному делу в настоящее время привлекаются к уголовной ответственности шесть человек: Виталий Качур, Кирилл Качур, Алексей Неснов, Василий Пашкевич, Александр Киреев и Денис Николаев. Первые четверо объявлены в международный розыск и в отношении них инициирована процедура экстрадиции, двое арестованы и содержатся в СИЗО. Кроме этого, в отношении шести человек (Олега Покровского, Ольги Голубевой, Натальи Ковалевой, Григория Жеренова, Вадима Лялина и Дмитрия Ноева), привлеченных руководителями ОПС к деятельности преступной организации, но не вошедших в ее состав, уголовные дела в совершении ими тяжких преступлений в отношении потерпевших выделены в отдельное производство и направлены в суды Москвы и Московской области для рассмотрения по существу. В отношении пятерых уже вынесены приговоры с лишением свободы. Последнее дело (в отношении Натальи Ковалевой) рассматривается Хамовническом судом г. Москвы в настоящее время.

Адвокат Георгий Поспелов