Качур Кирилл
СОБЫТИЯ
Качур Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:
|Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 905 6
|Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 711 4
|Familia - Фамилия - Торговая сеть 280 1
|ВБД - Вимм-Билль-Данн 69 1
|Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 170 1
|Качур Виталий 7 6
|Неснов Алексей 12 6
|Симоненко Вячеслав 42 6
|Абрамов Алексей 49 5
|Карчев Олег 35 5
|Мангутов Владислав 33 4
|Жеренов Григорий 6 4
|Киреев Александр 35 4
|Левин Борис 56 3
|Пашкевич Василий 6 3
|Лялин Вадим 6 2
|Покровский Олег 8 2
|Поспелов Георгий 11 2
|Ноев Дмитрий 3 2
|Ромодановский Сергей 2 2
|Жерютин Андрей 2 2
|Левин Леонид 132 2
|Расколов Сергей 43 1
|Виноградов Дмитрий 74 1
|Енин Андрей 3 1
|Юсупов Рустам 3 1
|Ромодановский Константин 20 1
|Найшуллер Виктор 4 1
|Голубева Ольга 4 1
|Николаев Денис 3 1
|Гуськов Виталий 1 1
|Будко Сергея 1 1
|Матвеев Роман 2 1
|Кауров Антон 1 1
|Ковалева Наталья 5 1
|Якобашвили Давид 17 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2151 4
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 425 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1405676, в очереди разбора - 733244.
Создано именных указателей - 186729.
