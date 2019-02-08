Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Тюркин Михаил
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 38, упоминаний - 47
Тюркин Михаил упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1831 2
|Махонов Александр 29 2
|Ляшенко Сергей 29 2
|Нечаев Андрей 21 2
|Балаев Александр 5 1
|Ивакин Роман 49 1
|Сапельников Сергей 100 1
|Юрченко Евгений 75 1
|Зенкин Денис 106 1
|CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 3
|Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 1
|CNews Analytics 1992 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771662, в очереди разбора - 675344.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771662, в очереди разбора - 675344.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru