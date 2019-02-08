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Тюркин Михаил


08.02.2019 Путин назначил ИТ-директором МВД выходца из «Управления “К”» 1
29.08.2018 Путин уволил главного ИТ-шника МВД 1
26.06.2013 ИТ-власть получила молодое лицо 1
26.04.2013 Правительство внесло изменения в состав госкомиссии по радиочастотам 1
15.11.2012 Путин назначил нового ИТ-директора МВД 1
30.10.2012 Путин отправил в отставку ИТ-директора МВД Михаила Тюркина 3
23.10.2012 Уникальный воздушный дисплей покажут в Москве 1
16.10.2012 Microsoft продемонстрирует Windows 8 и новый Office в Москве 1
09.10.2012 CNews FORUM: 80 докладов, ИТ-директора МВД, ФМС, ФСС, Москвы и Петербурга 1
02.10.2012 Уникальные компьютеры-столы покажут в Москве. ФОТО 1
24.09.2012 CNews FORUM 2012: Крупнейшие организации страны готовятся обсудить будущее ИТ в России 1
17.08.2012 CNews FORUM 2012: Список VIP-докладчиков и гостей пополняется с каждым днем 1
05.07.2012 Крупнейшие ИТ-заказчики России соберутся на CNews FORUM 2012 1
30.03.2012 CNews FORUM 2012: Новый масштаб, новые возможности. Открыта регистрация 1
27.12.2011 Как ИТ-компании попасть в Сколково. Инструкция 1
13.12.2011 Казначейство: Внедрив ИТ-систему, мы уже сократили 2,5 тыс чиновников и сократим еще тысячи 1
05.12.2011 CNews FORUM: какие ИТ-директора выиграли 10 планшетов и смартфонов 1
25.11.2011 Электронное госуправление Татарстана впечатляет успехами 1
24.11.2011 CNews FORUM 2011: каким будет ИТ-будущее? 3
22.11.2011 Бизнес допустят к оказанию госуслуг 1
17.11.2011 Самое откровенное мнение владельца бизнеса об ИТ-поставщиках в России 1
16.11.2011 ИТ-директор МВД рассказал о плане информатизации на 2012-2014 годы. ВИДЕО 2
15.11.2011 ИТ-директор Москвы рассказал и показал, какой будет столица в 2016 году. ВИДЕО 1
14.11.2011 Минкомсвязи определило 5 приоритетов информатизации госорганов России 1
11.11.2011 Алексей Попов: 61% регионов опаздывают с внедрением Электронного правительства 1
11.11.2011 Москва: Предложите идеи, на которые мы выделим значительную часть ИТ-бюджета 1
08.11.2011 CNews FORUM 2011 состоится в четверг. Последний день регистрации 1
03.11.2011 "Мегафон", "Альфа-банк", "Утконос", "Газпромбанк" и другие: ИТ-директора крупнейших компаний выступят на CNews FORUM 1
26.10.2011 Вышел 57-й номер журнала CNews. Скачать PDF-версию 1
25.10.2011 Среди участников CNews FORUM разыграют 10 планшетов и смартфонов 1
14.10.2011 Самые главные ИТ-боссы России впервые соберутся вместе 1
14.10.2011 Глава ФМС: Отпечатки пальцев в биопаспортах начнут появляться с 2012 г. 1
14.09.2011 Правительство утвердило новый состав Государственной комиссии по радиочастотам 1
26.01.2011 В МВД создан ИТ-департамент 3
26.01.2011 Первый замдиректора ФМС РФ возглавил Департамент информационных технологий, связи и защиты информации МВД РФ 3
06.08.2010 Владимир Путин утвердил состав комиссии по федеральной связи и технологическим вопросам информатизации 1
22.06.2009 В России создадут федеральный центр ИБ 1
14.01.2008 К 2009 г. Россия перейдет к биометрическим загранпаспортам 1

Публикаций - 38, упоминаний - 47

Тюркин Михаил упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11226 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 4
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 96 2
Спецтехника и связь МВД России ФКУ НПО 7 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 2
Мостелеком 36 2
Saprun - Сапран групп 38 1
SAP SE 3228 1
Ростелеком Связьинвест 709 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
Газпромбанк - ГПБ 693 15
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 19
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 2
Президент Российской Федерации 1443 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 381 2
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 162 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 13
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
Web Interface - Веб-интерфейс 178 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 932 1
ИСОД МВД РФ - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 27 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 2
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 174 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1360 1
Google Android 10752 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Samsung SUR - интерактивный стол 4 1
Путин Владимир 1831 2
Махонов Александр 29 2
Ляшенко Сергей 29 2
Нечаев Андрей 21 2
Балаев Александр 5 1
Ивакин Роман 49 1
Сапельников Сергей 100 1
Юрченко Евгений 75 1
Зенкин Денис 106 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 15
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 2
Украина 3417 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 1
Япония 2827 1
Беларусь - Белоруссия 2104 1
Россия - ПФО - Казань 1526 1
Европа 3798 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Украина - Полтава 13 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 3
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
Прайм - Агентство экономической информации 530 1
CNews Analytics 1992 2
ВАС им. Буденного - Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С. М. Будённого 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771662, в очереди разбора - 675344.
Создано именных указателей - 46354.
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