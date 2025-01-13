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Международный аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны ИАТА: KGD, ИКАО: UMKK

Международный аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны - ИАТА: KGD, ИКАО: UMKK


13.01.2025 Федеральный бюджет не будет финансировать защиту гражданских аэропортов от БПЛА 1
18.04.2024 «МегаФон» улучшил покрытие в Калининградской области 1
29.06.2022 МТС прокачала мобильный интернет в главных туристических локациях Калининградской области 2
28.01.2020 Российские аэропорты переходят на цифровое наблюдение за полетами 1
20.06.2018 «Билайн» обеспечил связь в обновленном аэропорту «Храброво» 4
28.12.2016 МТС запустила LTE в 9 административных центрах Калининградской области 1
24.09.2015 МТС запустила 4G в аэропорту Храброво 2
17.12.2013 ИТ-системы аэропортов: акцент на контроль и безопасность 1
01.08.2011 Аэропорт Калининграда «Храброво» защитился от вирусов с помощью Kaspersky Business Space Security 2
11.09.2009 На учениях «Запад-2009» МО РФ задействует трансцендентный резерв 2
02.10.2008 В Калининградском аэропорту произошла серьёзная авария 2
05.06.2008 В Калининграде за контрафакт задержан студент 2
11.02.2008 «Белтел» строит сеть в аэровокзальном комплексе «Калининград» 3
24.09.2007 IT-решения в авиационном бизнесе: итоги конференции 1
23.05.2006 Новые паспорта: первые фото 1
24.05.2002 МТС начала работать в Калининграде 2

Публикаций - 16, упоминаний - 28

Международный аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 4
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 124 2
Sabre Corporation - Sabre Holdings 166 2
ЦРТС НПП - Цифровые радиотехнические системы - Научно-производственное предприятие 11 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Samsung Electronics 10254 1
Apple Inc 12100 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Huawei 3933 1
LG Electronics 3614 1
Softline - Софтлайн 2810 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
Sony 6544 1
HTC Corporation 1499 1
Восход ФГБУ НИИ 644 1
ZTE Corporation 747 1
Legrand 77 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 506 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
Beltel - Белтел 144 1
Cisco Systems 5114 1
Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 127 1
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 92 1
Rittal - Риттал - Rittal GmbH & Co KG - Friedhelm Loh Group 54 1
Siemens AG - Siemens Group 2589 1
ТАИС - Транспортные автоматизированные информационные системы 5 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Deutsche Lufthansa Consulting 1 1
МегаФон 8804 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 1
Atos - Siemens IT Solutions and Services 22 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 3
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 335 3
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 205 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 120 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 204 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 1
КД авиа - Калининградавиа - авиакомпания 2 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 1
Международный аэропорт Самара Курумоч имени С.П. Королева 24 1
Центральный рынок Калининграда 1 1
Sky Express - Скай Экспресс - Небесный экспресс 23 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 60 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 63 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 420 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Балтийский флот ВМФ Российской Федерации 20 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 184 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 206 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 344 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 96 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 69 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 10 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7619 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8123 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27844 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 2
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Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5893 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 305 2
ЦРТС Альманах МПСН - многопозиционная система наблюдения за воздушным движением 4 1
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